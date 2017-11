"Fische im Sandbach verweiblichen" Bühl (sie) - Die Kläranlage des Abwasserzweckverbands Bühl und Umgebung in Vimbuch hat einen gewaltigen Durchlauf: Sie reinigt täglich im Schnitt zwölf Millionen Liter Schmutzwasser. Wenngleich das Ergebnis glasklar und sauber aussieht, beinhaltet es doch eine Vielzahl sogenannter Spurenstoffe, die am Ende im Sandbach landen. Diese sollen künftig herausgefiltert werden. Doch das wird richtig teuer. Die Rechnung zahlt am Ende der Verbraucher. Was für Stoffe sollen aus dem Abwasser gefiltert werden? Bei den sogenannten Spurenstoffen handelt es sich unter anderem um Rückstände aus Arzneimitteln, Wasch- und Reinigungsmitteln. Insgesamt finden sich im Abwasser heutzutage mehr als 1000 solcher Stoffe. Wo landen diese Spurenstoffe aktuell? Das gereinigte Wasser der Verbandskläranlage Vimbuch wird in den Sandbach geleitet. Dort haben die Spurenstoffe durchaus drastische Auswirkungen, wie der städtische Fachbereichsleiter Wolfgang Eller in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats erklärte: "Die Fische verweiblichen", schilderte er einen Effekt hormoneller Medikamentenrückstände. Hinzu kommt: Die Kläranlage Vimbuch ist für bis zu 100000 Einwohner ausgelegt und gehört damit zur größten Klasse ihrer Art. Der Sandbach hat im Vergleich dazu eine geringe Kapazität. Laut Eller hat das zur Folge, dass in Trockenzeiten mehr Abwasser in den Bach geleitet wird, als dieser selbst Wasser führt. Welche Schritte wurden bereits unternommen? Im Auftrag des Abwasserzweckverbands Bühl und Umgebung hat ein Ingenieurbüro eine Machbarkeitsstudie zu dem Thema erstellt. Diese war den Gemeinderatsmitgliedern sowie Verwaltungsmitarbeitern der Mitgliedsgemeinden Bühl, Bühlertal und Lauf Ende September vorgestellt worden (wir berichteten). Wie sollen die Spurenstoffe aus dem Wasser gefiltert werden? Die Machbarkeitsstudie empfiehlt, die Stoffe in einer sogenannten vierten Reinigungsstufe zu adsorbieren. Dies soll in zwei Schritten erfolgen: durch die Zugabe von Pulverkohle und mit Hilfe eines Tuchfilters. Laut Eller eine "ganz einfache Technik" - die allerdings viel Geld kostet. Mit welchen Kosten rechnet der Verband? Laut der Studie liegt die Investition bei rund 6,7 Millionen Euro. Hinzu kommen jährliche Betriebskosten für die vierte Reinigungsstufe in Höhe von rund 637000 Euro. Gibt es Zuschüsse? Der Abwasserzweckverband rechnet mit einem Förderanteil in Höhe zwischen 20 und 24 Prozent. Damit würden am Ende bei den Verbandsmitgliedern rund fünf Millionen Euro hängenbleiben, die nach einem Schlüssel aufgeteilt werden. Im Fall der Stadt Bühl übernähme die Abwicklung der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Wird sich das Projekt auf die Abwassergebühren auswirken? Ja. Sollte die vierte Reinigungsstufe gebaut werden, steigen die Kosten pro Kubikmeter Abwasser um rund 30 Cent. Bei einer Durschnittsmenge von 40 Kubikmeter pro Jahr wären das für eine Person Mehrkosten von zwölf Euro. Ist der Abwasserzweckverband verpflichtet, die Spurenstoffe herauszufiltern? Nein, bislang ist er das nicht. Die Verantwortlichen gehen aber davon aus, dass der Bau der vierten Reinigungsstufe mittel- bis langfristig eine Gesetzesvorgabe wird. Dann gäbe es laut Eller für das Großprojekt allerdings keine Fördergelder mehr. Deshalb soll es schon jetzt angepackt werden. Wie sieht der weitere Zeitplan aus? Noch ist keine Entscheidung über den Bau gefallen. Der Bühler Gemeinderat stimmte in seiner vergangenen Sitzung lediglich der Planung zu und beauftragte die Stadtverwaltung, die nächsten Schritte einzuleiten. Der Beschluss über die Umsetzung soll voraussichtlich im kommenden Jahr erfolgen, wenn die Zusagen über die Fördergelder eingegangen sind.

