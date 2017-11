"Große Ehre für die Stadt" Bühl (kkö) - Die 92-jährige Anita Lasker-Wallfisch, eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocaust, kommt am 9. November nach Bühl: Die "Cellistin von Auschwitz" wird am Vormittag das Windeck-Gymnasium besuchen, um mit Neunt- und Zehntklässlern über ihr Schicksal zu sprechen. Um 18 Uhr folgt ein öffentlicher Vortrag im Friedrichsbau. Die Kontakte zu der aus einer Breslauer Anwaltsfamilie stammenden Deutsch-Britin knüpfte Olaf Stiborsky, Studiendirektor des Windeck-Gymnasiums, bereits 2014. "Durch ein Interview mit der Schwester von Anita Lasker-Wallfisch, das in der ,Zeit' publiziert wurde, erfuhr ich, dass Lasker-Wallfisch Vortragsreisen in Deutschland unternimmt, insbesondere Schulen besucht." Dass es letztlich gelang, einen Aufenthalt in Bühl zu organisieren, freue ihn ungemein, so Stiborsky, "zumal es für die Schüler die vermutlich einmalige Chance darstellt, noch einer Zeitzeugin zu begegnen". Es werde "mucksmäuschenstill" bei ihrem Besuch sein, so seine Überzeugung. Bürgermeister Wolfgang Jokerst sowie Klaus Dürk, Leiter des städtischen Kulturfachbereichs, sehen in dem Besuch der 92-Jährigen, die in London lebt, etwas "ganz Besonderes". Das sei eine "große Ehre für die Stadt Bühl". Dürk zeigte sich sehr dankbar für Stiborskys Engagement. Ideal sei, "dass es ihm sogar gelungen ist, Lasker-Wallfisch zum Gedenktag der Reichspogromnacht nach Bühl zu holen". Das Windeck-Gymnasium, beim Pressegespräch vertreten durch Konrektorin Andrea Körner, habe sich hier vorbildlich engagiert. Stiborskys gab den Dank zurück: "Die Stadt hat uns bei dem Vorhaben in jeder Hinsicht unterstützt. Dies ist ein Beispiel für eine hervorragende Kooperation." Er skizzierte das Schicksal Anita Lasker-Wallfischs: "Als Jugendliche überlebte sie die Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen nur, weil sie im Häftlingsorchester Cello spielte. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte sie nach England." Andrea Körner zufolge setzte Lasker-Wallfisch dort ihre musikalische Laufbahn fort. Stiborsky verwies zudem auf das Buch "Ihr sollt die Wahrheit erben", in dem Lasker-Wallfisch ihr Schicksal eindrücklich beschrieben habe. "Um der wichtigen Rolle der Musik in ihrem Leben gerecht zu werden, wird am Gymnasium bei ihrem Besuch die junge Cellistin Amrei Klönne spielen." Einen ähnlich "würdigen musikalischen Rahmen" plant laut Dürk auch die Stadt für die Gedenkveranstaltung im Friedrichsbau. Dort solle Lasker-Wallfisch sich zudem ins Goldene Buch eintragen. "Im Anschluss erfolgt beim Mahnmal auf dem Johannesplatz gemeinsam mit Anita Lasker-Wallfisch ein stilles Gedenken an die Opfer der Judenverfolgung", kündigte er an.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben