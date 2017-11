Finanzielle Anreize für Tagesmütter

Aktuell stehen in Bühl 1275 Kindergartenplätze zur Verfügung. Davon sind rund 250 Krippenplätze - eine Anzahl, die nach Angaben der Stadtverwaltung angesichts der aktuellen Entwicklung künftig nicht mehr ausreichen wird. Wie berichtet, wurde deshalb im Lebenshilfe-Kindergarten "Hand in Hand" eine zusätzliche Gruppe geschaffen, außerdem soll das Kinderhaus Sonnenschein erweitert werden.

Als zusätzliche Möglichkeit, dem Bedarf gerecht zu werden, sieht die Verwaltung die Tagespflege. In diesem Bereich sind in Bühl derzeit sieben Personen tätig, die insgesamt 17 Kinder betreuen. Dafür erhalten sie von den Eltern eine finanzielle Entschädigung. Der Stundensatz bewegt sich zwischen 4,50 und sieben Euro pro betreutem Kind.

Die Eltern haben wiederum die Möglichkeit, einen Zuschuss beim Jugendamt des Landratsamts zu beantragen, der aktuell bei 5,50 Euro pro Stunde und Kind liegt. Genehmigt die Behörde die Unterstützung, rechnet sie direkt mit dem Anbieter der Tagespflege ab.

Wer für sein Kind einen Platz bei einer Tagesmutter sucht, hat es allerdings schwer. Nach Angaben des Jugendamts sind die derzeit aktiven Anbieter ausgelastet, neue Bewerber gibt es wenig. Diesem Trend will die Stadt Bühl entgegenwirken und dafür finanzielle Anreize setzen. Der Gemeinderat stimmte in seiner vergangenen Sitzung Plänen der Verwaltung zu, Tagespflegepersonen ab 2018 einen Zuschuss zu gewähren. Dieser beträgt 1,50 Euro pro Stunde für jedes Bühler Kind im Alter von bis zu drei Jahren. In Härtefällen soll auch die Betreuung älterer Kinder unterstützt werden.

Bei 20 bis 25 Plätzen würde das eine Summe von rund 35000 Euro pro Jahr ergeben. Bürgermeister Wolfgang Jokerst warb für die Pläne. "Wir erreichen dadurch bei der Kinderbetreuung mehr Flexibilität und können innerhalb kurzer Zeit ein neues Angebot schaffen." Darüber hinaus komme die Tagespflege auch mit Zuschuss deutlich günstiger als der weitere Ausbau der Kindergartenkapazitäten.