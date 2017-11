Mit Spitzenzeiten den Berg hinunter

Sein vier Jahre jüngerer Bruder Klaus war erst fünf Jahre alt gewesen, als er sein erstes Seifenkistenrennen absolvierte. Nach dem Start rannte Vater Albert der Seifenkiste von Klaus hinterher, um einzugreifen, falls etwas schief gehen sollte. Lange konnte der Vater nicht Schritt halten, denn Klaus entwickelte schon bei seiner Jungfernfahrt beachtliche Geschwindigkeit.

Training rund um den Klotzberg

Andreas und Klaus blieben diesem Hobby in all den Jahren bis heute treu. Einer ihrer vielen Erfolge: Im Doppelsitzer der Seifenkisten-Kategorie "Carrioli" (flache Flundern, fast ganz aus Holz gebaut) errangen sie 2010 gemeinsam die deutsche Meisterschaft.

Seit einigen Jahren nun genießen die beiden die Freude, dass ihre Kinder in ihre Hobby-Fußstapfen treten. Jule, zehnjährige Tochter von Andreas und Ilona Kuderer, hat allein in der Saison 2017 dreimal Gold errungen. Auch an der deutschen Meisterschaft wäre sie gern mitgefahren, aber ein schulischer Termin hatte dies verhindert. Im Juli 2017 allerdings hatte Jule in Italien bei ihrer ersten Teilnahme an einer Europameisterschaft gleich den zehnten Platz ihrer Altersklasse errungen.

Bei den deutschen Meisterschaften 2017 gingen Lars (elf Jahre) und Lene (acht Jahre alt), Kinder von Doris und Klaus Kuderer, an den Start. Letzterer brachte sich als Betreuer ein. Er durfte die Siege beider Kinder bejubeln, in der Altersklasse D2 beziehungsweise D1. Übrigens: Lars erzielte im laufenden Jahr drei weitere Erstplatzierungen und Lene eine weitere.

Speeddown statt Seifenkistenrennen, das ist nicht nur eine neumodische Bezeichnung. Es geht heute mit viel höherer Geschwindigkeit als früher den Berg hinunter: Lene erreichte mit ihrem Renner rund 60, Lars 87 und deren Onkel Andreas 92 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit - alles ohne Motor.

Als Strecke hatte der Motorsportclub Altensteiner Oberland die unteren zwei Kilometer seiner Autobergrennstrecke präpariert. Sie besitzt eine makellose Fahrbahn und ist mit Doppelleitplanken gesichert. Für Speeddown-Fahrer ein Leckerbissen: Sie ist steil, schnell, enthält flüssige Kurvenpassagen.

Bei der deutschen Meisterschaft dominierte Andreas seine Klasse D4 (Erwachsene) mit zwölf Startern schon vom Trainingslauf an. Hier hatte er rund 1,8 Sekunden Vorsprung zum Zweitplatzierten; dies ist in einer Sportart, in der auf tausendstel Sekunden genau gemessen werden muss, eine gewaltige Spanne. "Ich konnte auch im letzten Wertungslauf meine Spitzenzeiten bestätigen und den deutschen Meistertitel im Speeddown gewinnen. Die Trainingseinheiten und Tests rund um den heimischen Klotzberg haben sich mehr als gelohnt", freut sich Andreas.

