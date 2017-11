Vom Rock ′n′ Roll zum Jazz, vom Pop zu Kinderliedern Bühl - Sandie Wollasch hat bereits mit 13 Jahren in der Band ihres Vaters gesungen. Seit 1991, nach dem Abitur, ist sie Musikprofi. Beim Bühler Jazztival wird sie am Sonntag, 12. November, gleich zweimal auf der Bühne stehen. Im Interview mit BT-Redakteur Joachim Eiermann blickt die vielgefragte Sängerin, die in Rastatt aufgewachsen ist, auf ihre bisherige Karriere zurück.

Interview BT: Frau Wollasch, wie viele Projekte mit Ihrer Beteiligung sind derzeit am Laufen? Sandie Wollasch: Ich war gerade in Wien, um die Chöre für das neue Album von Peter Kraus einzusingen. Davor war ich in der Schweiz im Trio mit Matthias Hautsch und Tommy Baldu unterwegs. Mit meiner langjährigen Coverband Groove Incorporation feiere ich am 8. November das 20-jährige Bestehen. Im Vordergrund steht für mich im Moment die Kinderlieder-CD mit "Mama und die Papperlapapis". Die Projekte wechseln immer wieder, ich bin da gerne mehrgleisig unterwegs. Es macht mir auch Freude, immer wieder etwas Neues zu machen. Zum Beispiel, gemeinsam mit Zelia Fonseca aufzutreten. BT: Mit ihr, einer brasilianischen Gitarristin, werden Sie im Duett beim Jazztival in der Max-Grundig-Klinik auftreten. Ein Kammerkonzert, wenn man so will, nur mit Stimme und Gitarre, ankündigt als ein ganz exklusiver Auftritt. Was wird zu hören sein? Wollasch: Eigene Stücke von ihr und von mir, aber auch Jazzstandards. Zwei Welten treffen aufeinander. Meine Songs erhalten durch ihre Gitarrenbegleitung einen völlig anderen Charakter. Umgekehrt werde ich zu brasilianischer Musik meine Pop-Jazz-Note dazugeben. Das ist eine sehr interessante Verschmelzung. Wir kennen uns schon lange. Jetzt ergibt es sich endlich, dass wir zusammen auftreten. BT: Ganz anders Ihr Auftritt mit der Big Band Brass & Fun beim USM-Brunch. Es ist nicht ihre erste Zusammenarbeit mit der Bühler Big Band, diese scheint Ihnen richtig Spaß zu machen. Wollasch: Ja, auf jeden Fall! Bernd Kölmel, der Bandleader, hat immer gute Ideen. Wenn jemand so kreativ ist, bin ich immer gerne sofort dabei. Wie beim Tribut für Caterina Valente, den wir im vergangenen Jahr auf der Bühlerhöhe gemacht haben und für den Pirmin Ulrich tolle Arrangements geschrieben hat. Ich bin großer Caterina-Valente-Fan, ein Stück von ihr werde ich auch beim Brunch singen. Ich liebe es generell, mit Big Bands zu arbeiten. Das erste Mal hatte ich dazu Gelegenheit mit George Gruntz und der NDR Big Band, später mit seiner Concept Jazz Band aus New York. Da habe ich Blut geleckt. Auch für die SWR Big Band zu singen, ist besonders reizvoll. BT: Sie kommen viel rum. Wie beurteilen Sie das Bühler Jazztival insgesamt? Wollasch: Ich finde es toll, dass in einer doch kleineren Stadt wie Bühl so ein Festival aufgezogen wird. Die Zusammensetzung des Programms finde ich sehr spannend. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Musiker, die in Bühl gespielt haben, total angetan waren. So etwas auf die Beine zu stellen, braucht viel Idealismus, und das weiß jeder Musiker sehr zu schätzen. BT: Stilistisch sind Sie breit aufgestellt. Fangen wir an mit Peter Kraus, österreichischer Rock 'n' Roller seit den 50er Jahren. Mit ihm zusammen aufzutreten, erinnert Sie das an Ihre Jugendzeit, an die Auftritte mit der Band Ihres Vaters, den "Moonlights"? Wollasch: Auf jeden Fall, ich bin mit Peter Kraus aufgewachsen, wie schon meine Eltern. Meine Schwester und ich haben als Kinder die schönen, alten Filme wie "Alle lieben Peter" sonntagnachmittags im Fernsehen geliebt. Seine Musik kenne ich in- und auswendig. Das ist natürlich sehr nostalgisch, aber es ist für mich eine Ehre, mit so einer Legende auf der Bühne zu stehen. Ich singe die Duette, die früher Conny Froboess zusammen mit Peter Kraus gesungen hatte. Da bekomme ich immer eine Gänsehaut. Ich liebe Rock 'n' Roll, da komme ich her. Ich schmeiß mich in einen Petticoat, und dann geht es los. BT: Etwas ganz anderes ist die lange Zusammenarbeit mit dem Bassisten Hellmut Hattler von der Gruppe Kraan, auf dessen neuer CD "Bassball II" Sie mit einem Gastauftritt vertreten sind. Was bedeutete es für Sie, mit einem Krautrock-Urgestein zu arbeiten? Wollasch: Als Hellmut mit Joo Kraus das Duo Tab Two hatte, hatten beide mich gefragt, ob ich als Gastsängerin bei ihrer neuen CD mitwirken möchte. Da war für mich der Türöffner zum Jazz schlechthin, durch die Beiden bin ich da reingerutscht. Da war wie im Dominospiel: Nach einem Auftritt mit Hellmut schrieb ein bekannter Kritiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" einen Beitrag über mich. So wurde wiederum George Gruntz auf mich aufmerksam. BT: Die Gruppe Triband, mit der Sie vor Jahren beim Jazztival zu hören waren, erhielt den Musikpreis des Verbands der Deutschen Konzertdirektionen für "originelle, interessante Arrangements zwischen Jazz, Pop und Dance". Triband hat sich aufgelöst. Ist ein Revival in Sicht? Wollasch: Nein! Es ist toll, wenn man sich findet und eine Band gründet, weil man kreativ ist. Aber man muss auch erkennen können, wenn dies zu Ende ist. An diesem Punkt waren wir angekommen. Jeder hatte andere Vorstellungen, wie es weitergehen sollte. Es war Zeit, dass jeder weiterzog. BT: Ungewöhnlich die Gruppe "Mama und die Papperlapapis". Wie kam es dazu? Wollasch: Eigentlich handelt es sich um Groove Incorporation, die Band, mit der ich seit 20 Jahren spiele, und den Sänger Dominik Steegmüller. Wir wurden alle schnell hintereinander Eltern, das war wie ein Virus. Statt die Kleinen in Krabbelkurse oder musikalische Früherziehung zu schicken, haben wir uns gesagt: Machen wir doch selbst was für unsere Kinder! Auslöser war ein Akustikkonzert, als Kinder uns fragten: Könnt Ihr Pipi Langstrumpf spielen? Das konnten wir dann auch, und das Ganze artete in ein Konzert für die Kinder aus. Wir nahmen die Lieder auf, die uns als Kinder selbst gefallen hatten, und schrieben auch eigene Stücke. Im Sommer erschien die CD. Vor kurzem haben wir in Nürnberg mit unserem "Tee-Song" den deutschen Kinderliederpreis gewonnen. BT: Das klingt alles sehr harmonisch, doch die Saxofonistin Anna-Lena Schnabel hat kürzlich im Zusammenhang mit der Verleihung des "Jazz-Echos" erschreckend prekäre Lebensbedingungen für Jazzmusiker geschildert. Wollasch: Mit dem Jazz alleine ist sicher nicht einfach zu überleben. Es müsste viel mehr Jazzmusik im Radio und im Fernsehen passieren. Auch die Jazz-Echo-Verleihung finde ich ziemlich mickrig. BT: Welche Erfahrungen machen Sie? Wollasch: Ich habe nie eine große Karriere angestrebt. Ich bin sehr froh, davon leben zu können, was mir Spaß und Freude bereitet. Ich glaube, das ist schon Geschenk genug. Ich habe mir einiges aufbauen können, was für die jungen Musiker heutzutage wohl weitaus schwerer ist angesichts des bestehenden Überangebots. BT: Letzte Frage: Wann gibt es das nächste Soloprojekt von Sandie Wollasch? Wollasch: Das weiß ich noch nicht. Meine letzte CD "Believer" ist im November 2013 erschienen. Diese Songs spiele ich nach wie vor in verschiedenen Besetzungen. Es wird auf jeden Fall eine neue Platte von mir geben, wenn mich die Muße wieder küsst (lacht). Für die Auftritte von Sandie Wollasch beim 10. Bühler Jazztival gibt es noch Karten. www.jazztivalbuehl.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben