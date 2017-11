Schauübung mit Zuschauerrekord Ottersweier (mf) - Vor vier Jahren hat die Feuerwehr Ottersweier nach vielen internen Überlegungen entschieden, künftig die Jahreshauptübung nicht mehr nur als Test und Training durchzuführen, sondern als Schauübung für die Bevölkerung - mitsamt Generalprobe als Vorbereitung. Zu den Zielen zählt auch die Öffentlichkeitsarbeit, die am Samstagnachmittag in Ottersweier einen überraschend hohen Wirkungsgrad erzielte. Zahlreiche Besucher, darunter Abordnungen der Nachbarwehren Bühl und Lauf und der Polizei, Gemeinderäte, Mitglieder der Altersabteilungen und Familienmitglieder der Feuerwehrleute verfolgten das Geschehen. Aber auch viele Bürger ohne direkten Bezug zur Feuerwehr hatte Kommandant Stefan Höß ausgemacht. Im Rahmen der Nachbesprechung machte er deutlich, dass angesichts der "Rekord-Besucherzahl" das Übungsziel "Öffentlichkeitsarbeit" sehr gut erreicht worden sei. Dazu beigetragen hatte sicherlich auch er selbst, der den Zuschauern den Übungsverlauf am Mikrofon erklärte. An seiner Seite war Tom Huck, der als Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins den Einsatz der Rotkreuz-Helfer kommentierte. Auch der oberste Feuerwehrmann der Gemeinde, Bürgermeister Jürgen Pfetzer, hatte noch nie so viele Zuschauer bei einer Jahreshauptübung begrüßen können. "Künftig müssen wir eine Tribüne bauen", scherzte er zu Beginn der Übung, als er das bestens vorbereitete Gelände lobte. Die Firma Albert Hörth stellte nicht nur Halle und Hof zur Verfügung, sondern hatte einen vorbildlichen Platz für die Zuschauer eingerichtet und diese zudem mit Getränken und Brezeln versorgt. Der kaufmännische Leiter Thomas Bisch stellte das von Albert Hörth gegründete Transport- und Logistikunternehmen vor, das heute von Alexander Hörth geführt wird und mittlerweile 110 Mitarbeiter an sieben Standorten zählt. Das von Kommandant Stefan Höß vorbereitete Übungsszenario lief in vier Phasen ab. Ein Lieferwagen-Lenker und ein Mitarbeiter der Firma sind unachtsam, es kommt zu einem Unfall, bei dem der Fußgänger überfahren und eingeklemmt wird. Schon das Absetzen des Notrufs 112 per Handy, das mittels Mikrofon für alle gut hörbar war, machte deutlich, wie wichtig und unter Umständen lebensrettend bereits die Kommunikation mit der Leitstelle ist. Mit Blaulicht rückte der Einsatzleitwagen an, dessen Besatzung mit Einsatzleiter Walter Zuber sich zunächst einen Überblick über die Lage verschaffte und weitere Maßnahmen einleitete. Mittels pneumatischer Hebekissen wurde technische Hilfe geleistet und die verletzte Person befreit. Die Entzündung des Unfallfahrzeugs führte zu einem Brand in der angrenzenden Halle. Neben dem "Innenangriff" der Atemschutzgeräteträger mit der höchsten Priorität der Menschenrettung wurde parallel der "Außenangriff" vorbereitet. Schließlich hieß es "Wasser marsch" und hohe Fontänen simulierten den Löschvorgang. Für die zweite Ottersweierer Blaulicht-Organisation, das DRK, ist die gemeinsame Übung mit der Feuerwehr immer eine willkommene Gelegenheit, die eigenen Aufgaben der Patientenbetreuung zu trainieren. Hand in Hand arbeiteten Feuerwehrleute und DRK-Einsatzkräfte, nachdem aus der verrauchten Lagerhalle weitere Verletzte gerettet wurden. Spektakulär zum Einsatz kam schließlich der Großlüfter der Bühler Feuerwehr, der die Halle von Rauch befreite. 55 Feuerwehrleute und 16 DRK-Helfer hatten die Situation schließlich im Griff. Viel Anerkennung, Dank und Respekt von allen Seiten gab es bei der abschließenden gemeinsamen Besprechung im Feuerwehrhaus.

