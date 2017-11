Im Schüttekeller steppt der badisch-bretonische Bär Bühl (ub) - Eines vorweg: Wer einen Abend mit "purer" bretonischer Folklore beim Auftritt von Gwennyn Louarn im Schüttekeller erwartet hatte, war im falschen Konzert. Wer aber Popmusik mit keltisch gefärbtem Kolorit mag, wurde reichlich verwöhnt. Viele Liedtexte der mit markanter Stimme ausgestatteten Sängerin sind ziemlich mystisch angehaucht, handeln von der sagenhaften Insel Avalon, sind geprägt von den Legenden um den Zauberer Merlin und um König Artus. Fabelwesen und Feen scheinen sich ebenso tief im Gedächtnis der Bewohner des westlichsten Zipfels Frankreichs eingeprägt zu haben. (ub) - Eines vorweg: Wer einen Abend mit "purer" bretonischer Folklore beim Auftritt von Gwennyn Louarn im Schüttekeller erwartet hatte, war im falschen Konzert. Wer aber Popmusik mit keltisch gefärbtem Kolorit mag, wurde reichlich verwöhnt. Viele Liedtexte der mit markanter Stimme ausgestatteten Sängerin sind ziemlich mystisch angehaucht, handeln von der sagenhaften Insel Avalon, sind geprägt von den Legenden um den Zauberer Merlin und um König Artus. Fabelwesen und Feen scheinen sich ebenso tief im Gedächtnis der Bewohner des westlichsten Zipfels Frankreichs eingeprägt zu haben. "Merlins Erwachen" ist solch' ein Stück, bei dem man sich fragt, wo genau das Quartett um die bretonische Sängerin sich eigentlich musikalisch verortet. Die mit extremen Hall ausgesteuerte Gitarre von Patrice Marzin, der erdig grundierte Fender-Bass und die Low Whistle ihrer übrigen Mitstreiter überzeugen aber durchaus, alles getragen von der quirligen Frontfrau Gwennyn mit ihrer ansprechenden Stimme. Warum aber zeigen die drei Herren des Ensembles lange Zeit keinerlei mimische Regung? Wie Felsen in der Brandung vor der bretonischen Küste stehen oder sitzen sie da. Erklärbar wird die Sache beim Stück "Les lavandieres de nuit" über die nächtlich aktiven Wäscherinnen, die männliche Passanten zu Hilfe rufen, um ihrer Arbeit beizustehen. Passiert das nicht, werden ihnen kurzerhand schreckliche Dinge zuteil. Merke also: Der männliche Bewohner rund um Quimper hat wahrlich nichts zu lachen. Es sind uralte Geschichten der Gegend, von Gwennyn in ein modernes Kleid gewandet, bei dem auch eine musikalische Erinnerung an Alain Stivell oder Tri Yann hervorgerufen wird. Im zweiten Teil des Konzerts wirken die Männer an Gitarre, Bass und dem Dudelsack uilleann pipes merklich entspannter. Der Cidre, das Nationalgetränk der Bretagne, war es wohl nicht. Eher war es der Affentaler, der für eine Prise mehr rockigen Sound sorgt. Auf dem fruchtbaren Boden des Folk-Repertoires der Kelten lässt sich nach aufreibender Feldarbeit auch mal richtig abfeiern. Was die Bretonen häufig und gerne bei ihren Festoù-Noz tun. Harte Arbeit erfordert die Einnahme von zischenden Getränken, wobei wir wieder beim Cidre wären. Gut tanzen lässt sich aber auch mit und ohne Rebensaft aus Bühler Gemarkung, und so zieht Gwennyn mit hüpfenden Schritten mit ihren Fans durch den räumlich für Körperertüchtigung doch arg begrenzten Schüttekeller. Da steppt der Bär, der badisch-bretonische. Die Gruppe dreht auf wie von tausend Seemöwen gepickt. Die deutschsprachige Version kennen wir auch von den Bots - da heißt es "Was wollen wir trinken, sieben Tage lang". Auch dies kennt die Sängerin aus der Region mit der schwer verständlichen Sprache. Und singt in deutscher Sprache die ersten Zeilen. Das kämpferische der übrigen Zeilen bleibt aber außen vor. Als finale Zugabe dann erklingt ein sanftes Chanson, nur von Gwennyn und dem Gitarristen intoniert. Es lädt ein zum Hinausgleiten in eine Nacht, wo immer noch der Vollmond dazu lächelt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben