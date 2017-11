Fast schon großstädtisches Gepräge

Bühl (ub) - Der Bühler Kultursommer ist nicht zu denken ohne die historische Filmnacht vor dem Stadtmuseum. Dieses Jahr gab es quasi noch eine "Zugabe", denn das Zwetschgenfest und sein traditioneller Umzug feierten in diesem Jahr Geburtstag. In den offiziellen Filmchroniken, die im Sommer gezeigt werden, spielt dieses Erntedank- und Heimatfest immer eine große Rolle. Aber es gibt noch ältere Filme, die nur dieses Ereignis zum Thema haben. Da im Monat November eine Vorführung dieser aus privatem Besitz aufgetauchten und frisch restaurierten Streifen im Freilichtkino wenig angenehm gewesen wäre, zeigte das Stadtgeschichtliche Institut diese Schätze der Heimatgeschichte im angenehm temperierten Friedrichsbau. Michael Rumpf, Leiter des Instituts, erläuterte in seinen einleitenden Worten, dass man sich schon 1927 beim ersten Obstfest mit dem Gedanken trug, das Ereignis filmisch festzuhalten. Ob es tatsächlich dazu gekommen ist, bleibt aber fraglich. So verdanken sich die ersten bewegten Bilder dem Fotografen Edmund Lohmüller, der im Jahr 1951 zur Kamera griff und Festumzug nebst der damaligen Leistungsschau für Handel und Handwerk auf Schwarz-Weiß-Zelluloid festhielt. Erst kürzlich wurde der wertvolle Schatz von dessen Tochter Dorit Spelge dem Institut übergeben. Man staunt nicht schlecht - gar prächtig ist die Stadt so kurz nach dem Krieg geschmückt. Ja, man konnte sich im aufkommenden Wirtschaftswunder wieder etwas leisten. Schon hier raunten ob erkannter Personen einige Ohs und Ahs durch die Zuschauerreihen im Friedrichsbau. Für Erheiterung sorgten vor allem die Kinder, die sich beim Umzug als ziemlich dunkle "Zwetschgen-Neger" verkleidet hatten und in Baströckchen lustig herumhüpften. Die riesige Menge, die beim Festumzug der Zwetschgenkönigin Paula Straub zujubelte, gab der Stadt fast schon großstädtisches Gepräge. 1952 war der Filmemacher Lohmüller erneut zur Stelle, als sich der Lindwurm in der Grabenstraße in Bewegung setzte. Einige Wagen wurden damals noch von richtigen Ochsen gezogen, Tempo 30 war da noch kein Thema! Eine beachtliche Leistung für Hobbyfilmer zeigten auch die nunmehr farbigen Bilder aus den Jahren 1958 und 1961, die von Lutz Aschoff und Rolf Stengel wohl im Auftrag des Bühler Menti gedreht wurden. Mit Ton und Musik unterlegt, zeigt der Film aus den Fünfziger Jahren zuerst bezaubernde blühende Landschaften - es könnte geradezu ein Imagefilm der Stadt und Gegend gewesen sein. Die Dimension der vielen Trachtengruppen ist beachtlich, denn viele mitfeiernde Gäste sind aus dem Schwarzwald, vom Bodensee und aus dem nahen Elsass angereist. Solche Filme könnten auch als Lehrstücke für Brauchtum und Volkstanz dienen. Damals gab's die Obstgroßmarkthalle noch, in der vor dem Umzug reger Betrieb herrschte. Michael Rumpf sprach von 40000 Festbesuchern, was die Bedeutung des Heimatfestes hervorhebt. Besonders der Film von 1961 bietet bezaubernde Bilder der damaligen Atmosphäre, da hier auch der Nachwuchs beim Kinderfest gezeigt wird. "G'veschpert" haben die lieben Kleinen nicht zu knapp! Damit die Gäste, die sogar aus der Schweiz mit den etwas schwierig zu transportierenden Alphörnern anreisten, ihren Platz fanden, stand schon am Stadteingang das Schild "Parkplatz bei der Kirche" bereit. Bei den Damen - hatten sie nicht gerade, wie bei den mitunter etwas herben Schönheiten aus dem Schwarzwald, kiloschwere Schäppel oder weite Elsässer Flügelhauben auf dem Kopf - beeindrucken die Föhnfrisuren. Es sind Bilder aus dem Stadtgarten zu sehen mit richtigem Wasserspiel. Auch hatte der Kirchturm einen Storch als Bewohner. Wer sich für die Stadtgeschichte interessiert, war an diesem Abend bestens aufgehoben. Und wenn nicht alles täuscht, werden auch beim nächsten Kultursommer 2018 wieder sehenswerte Archivschätze gezeigt, dann wieder am angestammten Platz beim Heimatmuseum.

