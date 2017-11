"Wir müssen unbedingt mal nach Bühl" Bühl (hap) - Mit durch nichts zu erschütternder Ausdauer und dem Mut, seine Träume zu leben, ist alles möglich. Sie haben 50 Jahre Bühnenerfahrung, wurden mit einem Echo sowie 70 Gold-, 24 Platin- und einer Doppel-Platinplatte ausgezeichnet und waren mehrmals die Nummer eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zwei Brüder aus Hessen haben all das geschafft: die Amigos. Nachdem am Samstagabend die Gäste im ausverkauften Bürgerhaus Neuer Markt mit einer optischen Vorschau auf den Auftritt eingestimmt wurden, kam das volkstümliche Schlagerduo endlich auf die Bühne. Bereits während der, einem TV-Werbeblock ähnlichen Ankündigung mit Fragen zu den Amigos, war klar, dass an diesem Abend nur 100-prozentige Fans im Saal sitzen. Die Brüder Ulrich, Bernd (67) und Karl-Heinz (69), eröffnen den Abend mit "Wie ein Feuerwerk". So lautet nicht nur der Titel, sie zaubern auch eines auf die Bühne. Traditionell mit bunten Hemden bekleidet und Liedern mit ausschließlich deutschen Texten, entsprechen sie genau der Erwartung ihres Publikums. Karl-Heinz Ulrich tritt an diesem Abend nach einem Sturz mit Schlüsselbein- und Rippenbruch zum ersten Mal wieder mit Gitarre auf. Live funktionieren die beiden einfach am besten. Bernd Ulrich erzählt, dass er schon immer gesagt habe: "Wir müssen unbedingt mal nach Bühl." Jetzt habe es endlich geklappt. Es folgen neue Lieder aus der aktuellen CD "Zauberland" sowie bekannte Nummern von älteren Alben. Die Repertoire-Auswahl geht zurück bis in den "Sommer 65" und führt durch fast alle Amigos-Alben. Mit "Du bist mein bester Freund" aus dem neuesten Werk erinnern beide an einen früh verstorbenen ehemaligen Mitmusiker aus den Anfangstagen. Die Amigos schenken mit ihren Liedern den Fans Hoffnung, singen von Freundschaft, Liebe und Glück. Themen, die generationsübergreifend ihr Publikum finden. Die beiden Brüder bedanken sich zum Schluss artig mit mehreren Zugaben auf der Bühne und schreiben alsdann fleißig Autogramme im Foyer.

