Geschichte erlebbar machen

Die Broschüre ist nicht nur umfangreicher geworden, auch die offene "grüne Hand" ist als Erkennungszeichen abgebildet. "Unbedingt berühren" bedeutet diese Aufforderung für die Museumsbesucher. Wie sich das Leben anno dazumal angefühlt hat, soll auf diese Weise begreifbar werden.

Michael Rumpf, Leiter des Stadtgeschichtlichen Instituts, und seine Mitarbeiterinnen Mariella Papa und Katja Ibach haben das Heft mit den museumspädagogischen Inhalten zusammengestellt. Es ist zweigliedrig angelegt und listet die Angebote für Kinder und Erwachsene separat auf. "Kinder sind nahezu unser Hauptpublikum", sagt Rumpf. Was ihnen Geschichte erlebbar machen soll, komme sehr gut an und sei ein wichtiger Baustein des Museums. Rund 100 Führungen sind insgesamt pro Jahr durchschnittlich zu betreuen, schätzt der Museumsleiter - manchmal ein Kraftakt. Unterstützung leisten rund 30 ehrenamtlich Engagierte.

Besonders gerne genutzt wird das "lebendige Museum" von Kindergärten und Schulen, freut sich Dürk über das "breitgefächerte und erlebnisreiche Angebot", das sich auf die Bildungspläne einstellt.

Die Anziehungskraft reicht über die Zwetschgenstadt hinaus, stellen die Verantwortlichen zufrieden fest. "Manche nehmen auch weitere Wege auf sich", berichtet Rumpf von Besuchern aus Karlsruhe oder dem Ortenaukreis. Für die beliebten Kinderkurse melden sich auch Schulen aus dem Acherner Raum an. Einige Klassen suchen das Stadtmuseum ganz gezielt auf, um Themen aus dem Unterricht nachzubereiten.

Inzwischen werden auch spezielle Wünsche erfüllt. Immer häufiger etwa sind Anfragen nach Kindergeburtstagen. Sie werden mit Rundgängen und Bastelaktivitäten ausgefüllt, eine Bewirtung gibt es allerdings nicht.

Um zwei Führungen für Kinder und Jugendliche haben die Museums-Macher das Programm erweitert. In "Feuer und Flamme" erklärt Ina Stirm unter anderem, wofür Feuersteine benutzt wurden und wie früher gekocht wurde. In "Kinder im Judentum" behandelt sie religiöses Brauchtum. Mit jüdischem Leben befasst sich zudem eine Führung für Erwachsene. Geworben wird im neu aufgelegten Flyer auch für Führungen außerhalb des Museums, etwa durch das Stadtgeschichtliche Institut in Neusatz oder den Jüdischen Friedhof. Er liegt im Museum und anderen städtischen Stellen aus.