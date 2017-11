Die Verstorbenen lagern bei fünf Grad plus

Stuttgart

Immer mehr Obdachlose Stuttgart (lsw) - In den Südwest-Großstädten ist die Zahl der Obdachlosenin den vergangenen Jahren gestiegen. Das teilten die Stadtverwaltungen in Stuttgart, Mannheim und Freiburg mit. Vor allem Personen mittleren Alters seien von Wohnungslosigkeit betroffen (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - In den Südwest-Großstädten ist die Zahl der Obdachlosenin den vergangenen Jahren gestiegen. Das teilten die Stadtverwaltungen in Stuttgart, Mannheim und Freiburg mit. Vor allem Personen mittleren Alters seien von Wohnungslosigkeit betroffen (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

"Volksfrömmigkeit im Ried" Rastatt (red) - Wie Religion das Leben auf dem Land bestimmt hat, erfahren am heutigen Reformationstag, 31. Oktober, Interessierte bei einer Themenführung durch das Burster-Haus in Ottersdorf. Der geführte Rundgang dauert gut eine Stunde und ist kostenfrei (Foto: Stadt Rastatt). » Weitersagen (red) - Wie Religion das Leben auf dem Land bestimmt hat, erfahren am heutigen Reformationstag, 31. Oktober, Interessierte bei einer Themenführung durch das Burster-Haus in Ottersdorf. Der geführte Rundgang dauert gut eine Stunde und ist kostenfrei (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr