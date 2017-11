Kirchenchor sorgt für feierliche Note

Bühl



Wohnungen im Rathaus Neusatz Bühl (sie) - Die Stadt Bühl baut ihr Portfolio auf dem privaten Wohnungsmarkt aus. Der Gemeinderat gab in seiner vergangenen Sitzung grünes Licht für eine umfassende Neugestaltung des Neusatzer Rathauses. In dem Gebäude entstehen fünf Wohnungen (Foto: bema).