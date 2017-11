Pautler: "Firma passt hervorragend ins Portfolio des Chemieparks"

/Bühl (ar) - Vor knapp einem Jahr durfte sich die Gemeinde Rheinmünster über die Nachricht freuen, dass sich der Bühler Klebstoffhersteller UHU mit einem Logistikzentrum im Chemiepark Rheinmünster ansiedeln möchte. Die Freude ist nicht vergangen, weshalb der Rheinmünsteraner Gemeinderat am Montagabend unisono das gemeindliche Einvernehmen für den Neubau erteilte.

"Die Firma passt hervorragend in das Portfolio des Chemieparks", bemerkte Bürgermeister Helmut Pautler, nachdem Bauamtsleiter Konrad Reith das Projekt nochmals präsentiert hatte. Ende vergangenen Jahres hatte die UHU GmbH und Co.KG im Chemiepark Rheinmünster 8,2 Hektar Fläche in direkter Nachbarschaft zum Chemiekonzern Dow erworben. Mit der Ansiedlung eines Logistikzentrums ist UHU nun das fünfte Unternehmen, das am Standort Greffern in den Chemiepark eingebunden wird. Bereits angesiedelt sind Dow, Evonik, Trinseo und Olin.

Erst vor drei Wochen erreichte der schriftliche Bauantrag die Gemeinde. Wie Pautler sagte, lägen nun alle beschlussreifen Unterlagen vor, sprich der Antrag auf Baugenehmigung für den Neubau einer Logistikhalle und auf Erlaubnis zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten und Aerosolen. Beantragt ist die Genehmigung zur Lagerung von 1 000 Tonnen entzündlicher Stoffe und 29 Tonnen Aerosoldosen. Da der größte Teil der Klebstoffe auf Wasserbasis aufgebaut ist, unterliegt die Lagerung nicht der Gefahrstoffverordnung. Gelagert werden außerdem Verpackungsmaterialien für die Produktion in Bühl.

Wie Bauamtsleiter Reith mitteilte, soll die Halle die Ausmaße" von 96 auf 109 Meter haben. Untergebracht im Logistikzentrum, das eine Höhe von 17 Meter haben soll, ist die Lagerung, Kommissionierung, der Versand sowie administrative Bereiche. Angefahren wird das Logistikzentrum über die Hauptzufahrt zum Chemiepark an der L 85. Der Versand und die Warenannahme sollen in einem etwa 2 000 Quadratmeter großen Wareneingang- und Warenausgangsbereich erfolgen. Gerechnet wird mit durchschnittlich 30 Lkw pro Tag, in Spitzenzeiten mit bis zu 60.

Wie Konrad Reith weiter ausführte, liegt die Baugrenze an der im Bebauungsplan ausgewiesenen Grünfläche an der Industriestraße, die sich mittlerweile zu einem gut gewachsenen Wald entwickelt habe. Hierdurch sei ein natürlicher Emissionsschutz zur Wohnbebauung gewährleistet. Laut Bebauungsplan gelte für den Wald ein Erhaltungsgebot.