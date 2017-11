Option für Photovoltaik an der A5

Ottersweier - Nicht begeistert ist man in Ottersweier über die Pläne des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein. Dieser schlägt eine Fläche in Unzhurst an der A5 für eine mögliche Errichtung von Photovoltaikanlagen auf bislang landwirtschaftlich genutztem Gelände vor. Zehn Räte stimmten in der Sitzung am Montag zu, sieben dagegen, einer enthielt sich.

Vorsorglich werde der Regionalverband planerisch tätig, um möglichst wenig Nutzungskonkurrenz aufkommen zu lassen, wenn Investoren für Freiflächen-Photovoltaikanlagen anklopfen sollten, hieß es in der Sitzungsvorlage. Eine Festlegung sei dies jedoch nicht, versicherte der stellvertretende Verbandsdirektor Dr. Sebastian Wilske: "Sie sind Herr des Verfahrens. Ohne Bebauungsplan können die Freiflächenanlagen nicht realisiert werden."

Bürgermeister Jürgen Pfetzer empfahl, dies einfach zur Kenntnis zu nehmen. Es sei unwahrscheinlich, dass die Fläche im Gewann Kirchfeld nahe der Autobahnbrücke zwischen Ottersweier und Unzhurst tatsächlich jemals dafür verwendet werde. Die 6,2 Hektar große Fläche bestehe aus vielen kleinen Grundstücken, die alle in privater Hand seien. Warum man dieses Vorbehaltsgebiet nicht weiter nördlich an der A5 plane, wollte Susanne Vetter (FWG) wissen, zumal dort ein größerer Abstand zu Siedlungsflächen gegeben wäre.

Weiter nördlich befinde sich ein Vorranggebiet für die Landwirtschaft, das genauso wie Naturschutzgebiete oder Grünzüge die Nutzung für Photovoltaik ausschließe. Die Nähe zu Siedlungen bewerte der Regionalverband nicht grundsätzlich negativ. Auf Nachfrage von Martin Höß (CDU) erklärte Sebastian Wilske, die Gemeinde könne auch andere Flächen überplanen.

"Es gibt bei uns keine konfliktfreien größeren Flächen", stellte Helmut Burkart (CDU) fest. "Hier ginge gutes Ackerland flöten", machte Ralf Albrecht (SPD) deutlich. "Die Anlieger dort sind schon belastet durch die Autobahn", so Annette Zink-Maurath (CDU). Sie wolle nicht das Signal aussenden, dass die Fläche eine Option für Photovoltaik-Freianlagen wäre. Zu einer mehrheitlichen Ablehnung kam es indes nicht. Alle, die zustimmten, ließen das Argument des Bürgermeisters gelten, dass erst dann "Geschütze aufgefahren" werden müssten, wenn die Gemeinde konkret um die Erstellung eines entsprechenden Bebauungsplans gebeten werde.

"Wir sitzen im Rucksack der Stadt Bühl", sagte Pfetzer zur Thematik Windenergie, die ebenfalls auf der Tagesordnung stand. Ottersweier bildet mit Bühl eine Verwaltungsgemeinschaft, in der die Zwetschgenstadt die Mehrheit der Stimmen hat. Weil Bühl bereits beschlossen habe, das Verfahren für einen Teilflächennutzungsplan Windenergie ruhen zu lassen, hätte eine gegenteilige Entscheidung in Ottersweier gar keine Auswirkung.

Aus Solidarität mit der Nachbarstadt stimmte eine große Mehrheit der Ottersweierer Räte ebenfalls dafür, das Verfahren ruhen zu lassen. Zwei Ratsmitglieder votierten dagegen. Das bedeute "Stillstand bei der Windenergie" in der Region, erklärte Helmut Burkart (CDU). Man sollte im Gegenzug den Ausbau von Photovoltaik gezielt fördern und dafür einen Ausbauplan aufstellen. Herta Finkbeiner-Schilling (SPD) plädierte dafür, in der Region die Kraft der Sonne und des Wassers als Quellen regenerativer Energie zu bevorzugen.