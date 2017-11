"Es macht Spaß, darin zu arbeiten"

Rund 1100 Schüler und 77 Lehrer gehen an der Gewerbeschule Bühl ein und aus. Jetzt kam Landrat Jürgen Bäuerle, um sich vom Ergebnis der jüngsten Investitionen ein Bild zu machen. Ziel des Landkreises als Schulträger sei es, dass die Lehrer "eine bestmögliche Ausbildungsqualität abliefern können", sagte er. Seit 2015 habe der Kreis insgesamt 700000 Euro in die 1976 errichtete Schule investiert.

Die Neonröhren an einer grauen Decke in der weitläufigen Aula sind Vergangenheit. Jetzt ist die Decke weiß. LED-Lampen sorgen tageslichtabhängig automatisch für die erforderliche Ausleuchtung. Anlass für diese Modernisierung sei ein 2015 erstelltes Brandschutzkonzept gewesen, war zu hören. In diesem Zuge habe man die Verkabelung in der Decke erneuert und eine Traverse mit Scheinwerfern sowie Lautsprecher installiert, damit Auftritte der Schülerband leichter möglich sind.

Große Fensterflächen geben den Schülern von der Aula her Einblicke in den Verwaltungsbereich, der deutlich vergrößert wurde. Thomas Velten, der die Schule bereits vor 30 Jahren geplant hatte, habe die Aufgabe "architektonisch toll gelöst", lobte der stellvertretende Schulleiter Benedikt Glatt. Im neuen Kopierraum sei jetzt mehr Platz, und in dem mit neuen Möbeln ausgestatteten Sekretariat gebe es jetzt einen großen flexibel nutzbaren Tisch mit PC-Arbeitsplätzen für die Abteilungsleiter. Sie mussten vorher die Plätze der Sekretärinnen mitbenutzen. Auch die Büros von Schulleiter Martin Schilli und seinem Stellvertreter wurden neu eingerichtet, vom Boden über die Wände bis zu den Möbeln.

Im neuen Mechatroniklabor erfuhr Landrat Bäuerle: "Es macht Spaß, darin zu arbeiten." Eingebaut wurden hier für rund 60000 Euro ein neuer Boden und Geräte, die mit Fingerbewegungen gesteuert werden wie bei einem Smartphone. Der Raum ist bereits der dritte seiner Art. Dessen Auslastung liege bei 90 Prozent. Darin arbeiten beispielsweise ausgebildete Werkzeugmechaniker, die sich in zwei Jahren Vollzeitschule zum Techniker weiterbilden wollen.

Nach der Umbauphase, die in den Pfingstferien begonnen hatte, freue man sich nun gemeinsam am Ergebnis, sagte der Landrat. In die gewerblichen Schulen gelte es, fortlaufend zu investieren. Weil davon die Firmen profitieren, die Fachkräfte brauchen, sei dies eine Form der Wirtschaftsförderung. Rund 85 Prozent des jährlichen Baubudgets des Landkreises fließe alljährlich in die 15 kreiseigenen Schulen, erklärte er.

Im Namen der Schulgemeinschaft bedankte sich Glatt für Unterstützung und gute Zusammenarbeit. Die Investitionen gehen weiter: 2018 werden die Decken im Obergeschoss erneuert. Möglicherweise als erste Schule in Bühl werde die Gewerbeschule demnächst einen Glasfaseranschluss bekommen, berichtete Glatt.