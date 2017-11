Farbenprächtige Kunstpfähle Bühl (cid) - Mit "Kunst im Dorf" hat Altschweier seit einigen Tagen drei neue "Hingucker" im öffentlichen Raum. Zur Vorgeschichte: Im Rahmen des Förderprogramms "Entwicklung Ländlicher Raum" (ELR) wurden Altschweier und Eisental als sogenannte Schwerpunktgemeinden anerkannt. Dabei wurden und werden in unterschiedlichen themenorientierten Arbeitskreisen Ideen und Visionen für eine nachhaltige Weiterentwicklung beider Gemeinden erarbeitet. Der ortsübergreifende Arbeitskreis "Kunst und Kultur", für den Johanna Gerth (Altschweier) und Cornelia Veit (Eisental) verantwortlich zeichnen, setzte sich zum Ziel, Kunst im Dorf erlebbar zu machen. Dabei wurde, entsprechend der ELR-Vorgaben, großer Wert auf die aktive Beteiligung von Bürgern aller Generationen gelegt. Mit der künstlerischen Gestaltung von Rebpfählen ist ein erstes gemeinsames Kunstprojekt mit Vereinen, Gemeinschaften, Schulen, Kindergärten und zahlreichen Privatpersonen gestartet worden. Die Resonanz in beiden Gemeinden war ausgezeichnet, und so konnte eine Vielzahl künstlerisch gestalteter Pfähle erst-mals beim Winzerfest in Eisental und beim Weinfest in Altschweier der Öffentlichkeit präsentiert werden. In Altschweier wurden 39 große und zehn kleine Pfähle mit viel Liebe zum Detail ideenreich gestaltet. Ein jeder Kunstpfahl ist ein Unikat. Seine Gestaltung lässt teilweise Rückschlüsse auf seine "Vereinswerkstatt" oder seinen "Künstler" zu, ist farbenprächtig und überrascht mit vielfältigem Materialmix. Einige starke Männer, allen voran Ortsvorsteher Manfred Müller, haben jüngst unter der Regie von Johanna Gerth und Cornelia Veit die Kunstpfähle an drei verschiedenen Standorten in Altschweier platziert und in den Boden gerammt. Die zehn kleinen Pfähle, gestaltet vom Kindergarten, erfreuen im Außenbereich des Kindergartens entlang der Konrad-Kappler-Straße das Auge des Betrachters. Bei der Rathausbrücke und im Eingangsbereich der Straße Am Bach sind die großen Rebpfahl-Kunstwerke von Vereinen und Privatpersonen zu bestaunen. Auch der nicht weit entfernt stehende "Gugel Bastian" erfreut sich an der Kunst im öffentlichen Raum, gehört er doch im weitesten Sinne auch zu dieser Spezies. Im Bereich der Altschweierer Grundschule schmücken weitere Kunstpfähle den Grünbereich. "Entstanden ist diese Mitmachaktion eigentlich aus der Idee unseres Arbeitskreises, einen Kunstpfad zwischen Altschweier und Eisental anzulegen", berichtet Gerth von ursprünglichen Überlegungen. Doch jetzt würden die Kunstpfähle erst einmal in beiden Ortschaften im öffentlichen Raum präsentiert. "Ob danach der angedachte Kunstpfad zwischen den ELR-Gemeinden Altschweier und Eisental Wirklichkeit wird? Mal sehen", lässt Gerth die selbst gestellte Frage offen und freut sich gemeinsam mit ihrer Eisentäler Kollegin Cornelia Veit erst einmal über das gelungene Projekt.

