Gründerzentrum geht neue Wege Bühl (kkö) - Den neuen Internetauftritt des Gründerzentrums BITS präsentierte gestern dessen Geschäftsführer Jürgen Braun. Das Bühler Innovations- und Technologiezentrum sei Vergangenheit, das Wort Zentrum durch Start-ups ersetzt worden, auch um eine Suchmaschinen-Optimierung zu erreichen. Gestaltet wurde diese selbstredend von einer hausansässigen Firma, der E.Sens.E. Auch das Logo entwarf eine der Gründerfirmen (SZ Design). Das Zentrum wirbt auf der dank vieler Fotos lebendig anmutenden Website offensiv um Existenzgründer und Jungunternehmer. Warum dies auch in Zeiten einer florierenden Wirtschaft Sinn macht, begründete Braun wie folgt: "Gerade, wenn es gut läuft, sollte man neue Firmen anwerben, damit das auch in Zukunft so bleibt." Die Angebote des BITS sind auf der Website in vier Bereiche unterteilt: Infrastruktur, Consulting, Akademie und Inspiration. Unter Infrastruktur finden sich Informationen zu Arbeit und Umfeld oder zu Räumlichkeiten wie dem großzügigen Konferenzraum, der auch angemietet werden kann. "Wir haben jetzt auch einen Glasfaseranschluss und können verlässlich 100 Mbit pro Sekunde zur Verfügung stellen", betonte Braun. Das alles über eine eigene IP-Adresse. Darüber hinaus finden sich unter dem Begriff Infrastruktur Infos zu Verkehrsanbindungen sowie über Stadt und Region, vom kulturellen Leben über die Charakteristiken des Wirtschaftsstandorts Bühl bishin zu Betreuungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie der Akquise qualifizierter Arbeitskräfte vor Ort. Zur zweiten Angebotssäule Consulting sagte Braun: "Unsere Firmen sind oft hoch spezialisiert, nicht selten fehlt aber essenzielles Wissen rund um Betriebswirtschaft oder Recht, für eine Firmengründung von Bedeutung." Daher habe man ein Expertenteam gegründet, das für Beratungen zur Verfügung steht. "Das gilt auch für externe Partner wie Firmen, die eine Niederlassung in Bühl außerhalb des BITS erwägen." Neben Braun zählen zum Team ein Rechtsanwalt, ein Fachmann für Entwicklung und Patente und eine führungserfahrene Kauffrau, die auch das Coaching abdeckt. Das Angebot Akademie bezieht sich auf die Fortbildungs- und Vortragsveranstaltungen. Inspiration wiederum spielt auf die Atmosphäre im Haus ebenso an wie auf die Möglichkeit des Austauschs mit Kollegen. BITS stehe eben generell für "Beraten, Inspirieren, Trainieren, Stärken", so Braun. Abschließend verwies er auf die BITS-eigene Facebook-Seite mit dem erklärten Ziel der Vernetzung - sei es mit weiteren Gründerzentren und Firmen oder auch mit Institutionen wie dem KIT. An weiteren Links wie zur städtischen Wirtschaftsförderung werde noch gearbeitet. Zwei Firmen haben jüngst das Haus verlassen, so dass wieder Räume zur Verfügung stehen. OB Hubert Schnurr sprach von einer "Neubelebung" des BITS. Sein Fazit: "Wir sind auf einem sehr guten Weg." www.bits-buehl.de

