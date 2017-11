Aus Sand und Zement wird Edelputz Von Joachim Eiermann Ottersweier - Vom Konjunkturaufschwung im Baugewerbe profitiert auch das Schwarzwälder Edelputzwerk (Schwepa) in Ottersweier. Es hat unter neuen Eigentümern nach der Insolvenz im Jahr 1999 eine positive Entwicklung genommen. "Wir verzeichnen seit 2000 ein stetiges Wachstum", berichtet Geschäftsführer Michael Matt. Schwepa, eines der größten Unternehmen im Gewerbegebiet Hägenich in Ottersweier, behauptet sich als Mittelstandsbetrieb gegen die Großen der Branche. Gesellschafter ist die Firma Haering, ein Hersteller von Farben, Industrielacken und pastösen Putzen in Untergruppenbach bei Heilbronn. 50 Beschäftigte sind im Ottersweierer Stammwerk mit dem markanten Turm tätig, verdeutlichte Matt bei einem Firmenbesuch von Landrat Jürgen Bäuerle und Bürgermeister Jürgen Pfetzer. Gearbeitet wird bei Schwepa in der Saison von Frühjahr bis Herbst im Drei-Schicht-Betrieb, im Winter in zwei Schichten. Eine zweite Produktionsstätte, vor zwölf Jahren übernommen, befindet sich in Möllenhagen am Müritzsee (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). In der Summe beschäftigt Schwepa über 70 Mitarbeiter; den Jahresumsatz bezifferte Matt mit 40 Millionen Euro. Das auf Mineralputze und Dämmstoffe spezialisierte Unternehmen mit breitgefächertem Portfolio vertreibt seine Erzeugnisse über den Baustoffhandel und an Lizenznehmer. Schwepa hat in diesem Jahr am Standort Ottersweier im mittleren sechsstelligen Bereich investiert. Eine neue hochmoderne Saugförderanlage mit sieben Silos, die derzeit technisch eingerichtet wird, bietet die Möglichkeit der zusätzlichen Rohstoffzufuhr. Um qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, verarbeitet Schwepa Grauzement aus Österreich und Sand aus der Rheinebene. Hinzu kommen, je nach Produkt, Kalk, Armierungs- und weitere Rohstoffe. Der Prozessvorgang sei eine reine Pulververarbeitung im Kaltmischverfahren, erläutert Matt. Die Abfüllung in Säcke erfolgt vollautomatisch. Für Großbaustellen werden ganze Standsilos befüllt. Seinen Fuhrpark hat Schwepa in diesem Jahr um einen Lkw mit Spezialaufbau ergänzt: Ein Kombi-Lift ermöglicht nun, Sackware und Silos gleichzeitig transportieren zu können. In den Vorjahren waren durch Neu- und Umbauten die Lagerkapazitäten ausgedehnt und das Labor erweitert worden. Landrat Bäuerle gratulierte Geschäftsführer Matt und der kaufmännischen Leiterin Daniela Blick zur erfolgreichen Entwicklung, die Schwepa genommen habe. Diese stehe im Einklang mit den guten wirtschaftlichen Benchmarks des Landkreises, sagte Bäuerle. Zur Sprache kamen auch die schwierige Suche nach Fachkräften, die Rahmenbedingungen zur Ausbildung von Industriekaufleuten und die Streichung der staatlichen Förderung von Wärmedämmungsmaßnahmen im privaten Wohnungsbau, die sich negativ auswirke, wie Matt erläuterte. Der Absatz von Dämmstoffen habe sich inzwischen in den Geschosswohnungsbau verlagert. Weiteres Thema: die Verkehrssituation vor den Werkstoren von Schwepa (und auch Eckerle) in der Industriestraße. Dort stehen sich die anliefernden Sattelzüge gegenseitig im Weg. Um die Lage zu entzerren, plant die Gemeinde, für beide Betriebe die infrastrukturellen Voraussetzungen für rückwärtige Einfahrten in der Hägenichstraße zu schaffen - verbunden mit dem Bau eines Wendehammers. Eigentlich hätten die Straßenbauer in diesem Jahr anrücken sollen, doch sah sich der Bürgermeister veranlasst, die Ausschreibung aufzuheben: "Die Preise gingen durch die Decke", schilderte Pfetzer. Nun soll gemeinsam mit den beitragspflichtigen Anliegern die Planung überarbeitet werden - mit dem Ziel, die Hägenichstraße im kommenden Jahr auszubauen. Erst damit wäre die Erschließung nach mehr als zwei Jahrzehnten abgeschlossen.

