Das Letzte herauskitzeln

Bühl - Bedeutende Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus: Der britische Superdrummer Simon Phillips, der bei Toto, The Who und anderer Prominenz in Rock und Jazz trommelte, reiste bereits am Vortag seines Auftritts nach Bühl, um ja nichts dem Zufall zu überlassen. Mit seinem Gastspiel, einem regelrechten Knaller, startete gestern das Jazztival.

Zusammen mit seiner gut aufgelegten Band Protocol IV rockte Phillips das Bürgerhaus, bejubelt von Fans aus einem weiten Umkreis (Konzertkritik morgen im BT-Kulturteil). Ein so komplexes Schlagzeug wie das von Phillips bekommt selbst der Macher des nunmehr zehnten Bühler Jazz-Festivals, Bernd Kölmel, nur selten zu Gesicht. Zwei mitgereiste Bühnentechniker der Band waren einen halben Tag zugange, das Drumset wie den Rest des umfänglichen Equipments zu justieren. Kölmel erklärt: "Phillips ist nicht nur ein erfolgreicher Schlagzeuger, sondern auch ein Produzent mit eigenem Studio. Das heißt, er hat ganz besondere Soundvorstellungen." Diese bedingten, dass auf dem Bühnenpodest eine spezielle Holzplatte ausgelegt werden musste, um klangtechnisch das Letzte herauszukitzeln. "Dabei hat uns dankenswerterweise der Bauhof geholfen", so Kölmel.

Die Musiker reisen auf ganz unterschiedliche Weise an. Die Münchener Orgeljazzerin Barbara Dennerlein wird morgen mit eigenem Van sowie Fahrer und Techniker eintreffen. Im Fond: ihre rund 150 Kilogramm schwere Hammondorgel, deren Aus- und Einladen vier bärenstarker Männer bedarf. Dazu fährt der Van ins Bürgerhaus hinein. Mit einem Rollpodest wird das Schwergewicht zur Bühne transportiert.

Die Yellowjackets, Topact des Festivals am Samstagabend, landen in Straßburg. Das Schlagzeug für deren Drummer wird vom Karlsruher Rock-Shop gestellt. Ida Sand, als "schwärzeste Stimme Norwegens" angekündigt, lässt sich am Frankfurter Flughafen abholen. Sie hat am Freitag einen Auftritt mit ihrer Band im Bürgerhaus, singt aber auch am Sonntag beim USM-Jazzbrunch in Begleitung der städtischen Big Band Brass & Fun.

Bis 23 Uhr dauerte am Dienstagabend die Big-Band-Probe - noch ohne den Star, berichtet Kölmel. Der Schlagzeuger heißt in diesem Fall Ralf Gustke und ist vor allem durch seine Tätigkeit für Xavier Naidoo und die Söhne Mannheims bekannt. Zusammen mit Ida Sand aufzutreten, ist es ihm wert, dreimal zwischen der Quadrate- und der Zwetschgenstadt pendeln zu müssen: zur ersten Probe ohne die Skandinavierin, zur zweiten mit ihr am Samstagnachmittag und nochmals zum Auftritt am Sonntag. Im Big-Band-Repertoire findet sich übrigens auch einer der vielen Neil-Young-Songs, die Sand erfolgreich verjazzt hat: "Hey hey, my my". Mit von der Partie sind zudem die aus Rastatt stammende Sängerin Sandie Wollasch, die gerade in Wien mit Peter Kraus im Studio stand, und die brasilianische Gitarristin Zelia Fonseca.

Der Brunch ist so gut wie ausverkauft. Gestern Vormittag waren im Vorverkauf gerade noch zwei Karten zu haben. Die Konzerte im Bürgerhaus, berichtet Martina Decker vom städtischen Kulturbüro, seien ebenfalls gut gebucht, aber es werde sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend ausreichend Karten an der Abendkasse geben. Gleiches gilt für den Schütte-Keller, in dem das East Drive Trio am Sonntag den Schlusspunkt unter das zehnte Jazztival setzen wird.