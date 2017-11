Fast schon ein Familientreffen Bühl (bm) - Passend zur Jahreszeit begrüßte Andrea Stief, Leiterin des Landwirtschaftsamtes, die Teilnehmer der Abschlussveranstaltung der "Gläsernen Produktion" in einem mit Herbstfrüchten dekorierten Saal bei den Affentaler Winzern. Claus Haberecht, Dezernent beim Landratsamt Rastatt, würdigte die Arbeit der Landwirte, die einen wichtigen Beitrag zur "Erhaltung unserer Kulturlandschaft" leisteten. Kritische Worte fand Haberecht zum Verhalten von Teilen unserer Gesellschaft: "Wir sind mit Bezug auf unsere Ernährung eine Wegwerfgesellschaft geworden, und das ist nicht gut", so der Dezernent. Die Kommunikation zwischen Erzeugern und Verbrauchern wie im Rahmen der "Gläsernen Produktion" sei deshalb eine wichtige Aufgabe der Landwirtschaft. "Es ist schon fast ein Familientreffen." So beschrieb Dr. Ulrich Roßwag, Präsident der Abteilung Landwirtschaft im Regierungspräsidium Karlsruhe, in seinen Grußworten die jährliche Zusammenkunft. Den Klimawandel mit früher Blüte und späten Frösten bezeichnete er als eine Herausforderung für den Obst- und Weinbau. Roßwag beschrieb den Beruf des Landwirts als inzwischen hoch technisierter Aufgabenbereich. Die Tätigkeit heute stehe in keinem Verhältnis mehr zur früheren Berufsausübung. Erfreulich sei, dass in Baden-Württemberg sich 500 Personen für den Ausbildungsberuf des Landwirts entschieden hätten. Vor 25 Jahren tat dies Wolfram Kautz aus Scherzheim, den Roßwag mit dem Silbernen Meisterbrief ehrte. Bei diesem Anlass sollte auch Marco Pfeifer seinen Meisterbrief für Landbau ausgehändigt bekommen, doch die Urkunde lag nicht vor. Die Übergabe soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Thomas Huschle, Kreisvorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) wies auf die Bedeutung der "Gläsernen Produktion" hin und dankten allen Akteuren für die Teilnahme an der diesjährigen Kampagne. Recht aufschlussreich verlief danach eine Gesprächsrunde mit Andrea Stief und angehenden Landwirten, die sowohl über ihre Ausbildung als auch über ihre beruflichen Zukunftspläne berichteten. Sodann präsentierte Karl-Heinz Dunker, Geschäftsführer des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord, die Ziele seiner Organisation in puncto Naturschutz, Erhalt der Kulturlandschaft und Tourismus. Vielfältige Angebote sollen den Ausführungen Dunkers zufolge dazu beitragen, die Menschen wieder verstärkt mit der Natur vertraut zu machen. Vor allem der Tourismus könne dazu einen wertvollen Beitrag leisten. Der zweite Teil des Abends gehörte der "Gläsernen Produktion" mit der Überreichung der Dankurkunden an die Vertreter der beteiligten Betriebe. Thomas Weil vom Sachgebiet Betriebsentwicklung und Verbraucherinformation beim Landwirtschaftsamt erhielt dabei Unterstützung von seiner Chefin Andrea Stief. Weil blickte auf zwischenzeitlich 15 erfolgreiche Aktionsjahre im Landkreis Rastatt und im Stadtkreis Baden-Baden zurück. Jede Aktion sei einzigartig und diene als Image-Werbung für die Landwirtschaft in der Region. Highlight der Veranstaltungen in diesem Jahr unter dem Motto "Aus der Region für die Region" sei der Bauernmarkt der Stadt Bühl gewesen. Musikalisch umrahmt wurde der Ehrungsabend von einem Jazz-Duo der Bühler Schule für Musik und darstellende Kunst. Jerome Redlin-Weiß (Saxofon) und Thilo Ehmann (Piano) sorgten mit ihren Darbietungen für eine festliche Note, ehe sich die Teilnehmer, verköstigt mit Speis und Trank, dem ausgiebigen Meinungsaustausch widmeten.

