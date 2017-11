Tempolimit auf der Datenautobahn

Bühl - Das Thema Breitbandausbau rangiert in der politischen Agenda mit an vorderster Stelle. Michael Bleich, Sachverständiger im Gebäudeausbau und Fassadenbau mit Büro in der Karl-Berger-Straße, musste dieser Tage leidlich feststellen, dass die Entwicklung aber auch in die andere Richtung gehen kann. So schrieb ihm die Telekom: "Leider mussten wir die Bandbreite Ihres Anschlusses auf eine Maximalbandbreite von 16 MBit/s reduzieren."

Die Drosselung ist in etwa so, als müsste man eine Fernreise anstatt im ICE mit einem Bummelzug antreten. Passend zum Vergleich reichte die Telekom den Schwarzen Peter an das Schienenunternehmen weiter. Sie ließ Bleich wissen: "Zu dieser kurzfristigen Umstellung sind wir gezwungen, da wir nach Verträgen mit der Deutschen Bahn AG auf Bahngelände nur Anschlüsse mit einer Maximalbandbreite von 16 Mbits/s betreiben dürfen." Gemeinsam mit der DB werde jedoch intensiv an einer Lösung gearbeitet.

Bleich hat mit der Telekom einen Vertrag über eine Bandbreite von 50 MBit/s. Er beklagt sich in einem ausführlichen Brief an deren Geschäftsleitung in Bonn, dass er die Drosselung nicht nachvollziehen könne, da ein Mieter auf seinem Grundstück ungehindert mit 100 MBit/s surfen könne. Der Unterschied: Dieser Anschluss werde von einem anderen Telekommunikationsanbieter versorgt.

Als Bleich den Störungsdienst der Telekom kontaktierte, sei wieder die volle Netzleistung hergestellt worden. Jedoch nur für kurze Zeit. Am nächsten Morgen sackte die Übertragungsrate erneut ab. Der Bühler stellte per Messung fest, dass im Download zwar 18 Mbit/s, im Upload aber nur noch 0,6 Mbit zu erzielen waren. Ergebnis: "Größere Datenmengen kommen teilweise nur noch in unleserlichen Fragmenten an." Notgedrungen müsse er auf das Mobilfunknetz ausweichen: "Eine teure Alternative."

Erneute Versuche, die Störungsstelle für gewerbliche Kunden zu bemühen, blieben erfolglos, schildert Bleich. Er erhielt die Auskunft: Wegen Wartungsarbeiten seien Entstörungen derzeit nicht möglich.

Er hat erfahren, dass im bahnangrenzenden Bereich Unteramthof und Oberamthof weitere Netzkunden von der Leistungsreduzierung betroffen seien. Entsprechende Erkenntnisse hat Markus Benkeser, der seitens der Stadt Bühl mit Klima, Energie und Internet befasst ist, allerdings nicht vorliegen. Der Breitbandatlas weise eine Versorgung mit 100 MBit/s aus. Er sagt: "Wieso die Telekom jetzt drosselt, erschließt sich uns nicht."

Ein Sprecher der Telekom bekräftigte gestern auf BT-Anfrage: "Wir müssen wegen vertraglicher Absprachen und Vorgaben der Bahn so handeln." Es könne lediglich ein DSL-Anschluss mit maximal 16 MBit/s Bandbreite zur Verfügung gestellt werden. Genutzt werde dafür ausschließlich das Übertragungsverfahren ADSL. "Eine andere Übertragungstechnik kann zu Störungen des Datenverkehrs der Deutschen Bahn führen und darf deswegen nicht angeboten werden."

Ein Bahn-Sprecher ließ indes auf Anfrage wissen: "Wir geben keine maximale Bandbreite vor." Er kündigte an, dass die technischen Verhältnisse vor Ort überprüft werden sollen, und berichtete: "Wir sind mit der Telekom im Gespräch."

Über ein leistungsfähiges Internet zu verfügen, sei heute ein wichtiger Faktor, sagt Bleich, für ihn sowohl geschäftlich als auch bei der Wohnungsvermietung. Da er die Stadtverwaltung um Hilfestellung ersuchte, hat Markus Benkeser inzwischen das Innenministerium in Stuttgart angeschrieben mit der Bitte, sich der Sache anzunehmen.

Bleich überlegt sich unterdessen, einen neuen Anbieter zu suchen: Einen, der ihn per Glasfaser mit Highspeed auf die Datenautobahn zurückbringt.