"Wir dachten, die Welt gehört uns"

Gernsbach



Blutspendeaktion in Gernsbach Gernsbach (red) - Unter dem Motto "Ärmel hoch und Leben retten" lädt das Deutsche Rote Kreuz zu Blutspenden ein. Der Ortsverband in Gernsbach bittet am Donnerstag, 9. November, von 14.30 bis 19.30 Uhr alle, die Blut spenden wollen, ins DRK-Haus ein (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Unter dem Motto "Ärmel hoch und Leben retten" lädt das Deutsche Rote Kreuz zu Blutspenden ein. Der Ortsverband in Gernsbach bittet am Donnerstag, 9. November, von 14.30 bis 19.30 Uhr alle, die Blut spenden wollen, ins DRK-Haus ein (Symbolfoto: dpa). » - Mehr