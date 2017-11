Das Cellospiel rettete ihr Leben

Zuvor blendete Oberbürgermeister Hubert Schnurr zurück zu den Geschehnissen vor 79 Jahren. In der Nacht vom 9. auf den 10. November brannten überall im Land die Synagogen - "am nächsten Morgen auch in Bühl", warf der OB einen Blick in das Jahr 1938. Er erinnerte an die im Alter von 88 Jahren im September 2009 verstorbene Bühler Ehrenbürgerin Anneliese Knoop-Graf, die ihr Leben der Erinnerung an die "Weiße Rose" gewidmet habe. Als Mitglied der Widerstandsgruppe war ihr Bruder ermordet worden.

"Es ist unsere Aufgabe, die schrecklichen Ereignisse wach zu halten. Es ist aber auch unsere Aufgabe, alles dafür zu tun, dass sich solche oder ähnliche Verbrechen an der Menschlichkeit niemals mehr wiederholen", mahnte der Rathauschef - vor allem "vor dem Hintergrund eines zunehmend erstarkenden Nationalismus in vielen europäischen Ländern und den allgegenwertigen Auswirkungen einer nach wie vor hohen Fremdenfeindlichkeit in Teilen unseres Landes und unserer Gesellschaft".

Schnurr bedankte sich beim Windeck-Gymnasium, stellvertretend bei Studiendirektor Olaf Stiborsky, der alles in die Wege geleitet hatte, um mit Anita Lasker-Wallfisch eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocaust nach Bühl zu holen. Er bezeichnete es als große Ehre, die 92-jährige Cellistin willkommen heißen zu dürfen. "Wer Ihre beeindruckende Biografie liest oder davon hört, wird unweigerlich sehr nachdenklich, demütig, vielleicht auch für einige Zeit sehr still und leise", so Schnurr.

Wie am Morgen vor Schülern im Windeck-Gymnasium gab Lasker-Wallfisch im Bürgerhaus Einblick in einige Stationen ihres Lebens. Sie sprach von der Deportation der Eltern und Großmutter, der Zwangsarbeit in einer Papierfabrik und der Inhaftierung der beiden Schwestern. Eindrücklich beschrieb sie die Begegnung mit Alma Rosé, Nichte des Komponisten Gustav Mahler und Dirigentin des Häftlingsorchesters von Auschwitz. "Ich weiß nicht mehr, was mich dazu bewogen hat, zu sagen, dass ich Cello spiele", sagte sie. Es sollte ihre Rettung werden.

"Ich war 19 Jahre alt und fühlte mich wie 90", schilderte sie den Moment der Befreiung im April 1945, als britische Soldaten das Lager Bergen-Belsen erreichten. Lange Zeit habe sie sich geschworen, nie wieder einen Fuß nach Deutschland zu setzen. Inzwischen unternimmt sie Vortragsreisen und besucht Schulen. "Zeitzeugen sind wirksamer als Geschichtsbücher", stellte sie fest. Nach ihrem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt nahm die 92-Jährige am stillen Gedenken beim Mahnmal am Johannesplatz teil.