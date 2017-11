Anpassung das Gebot der Stunde Bühl (ks) - Die Botschaft ist klar: Anpassungen an den Klimawandel wie auch Maßnahmen gegen diesen sind das Gebot der Stunde. Beim Energietisch der Wirtschaftsregion und der Energieagentur Mittelbaden im Zentrum für Bühler Innovations- und Technologie Start-Ups (BITS) forderten die Referenten die Wirtschaft zum Handeln auf. Das Thema war entsprechend gewählt: "Klimawandel am Oberrhein - Anpassungsprozess und Handlungsfelder für Unternehmen", so Geschäftsführer Claus Haberecht von der Wirtschaftsregion nach der Begrüßung durch Bühls OB Hubert Schnurr. Experten rechnen am Oberrhein kurzfristig mit einem eklatanten Anstieg der Durchschnittstemperaturen. Es gab hier 2017 schon 30 Tropennächte (über 20 Grad). Im Hitzejahr 2003 waren es in Kehl 21. Auch Hitzenächte (über 30 Grad) nehmen zu. Damit verdeutlichte Ulrich Matthes, der Leiter des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen des Landes Rheinland-Pfalz, die Thematik. "Keine Anpassung ist keine Option", sagte er gegenüber Vertretern der Wirtschaft im BITS. Allerdings sei das Thema Anpassung für die meisten weit weg, so seine Erfahrungen. Es existiere nicht oder sei ideologisch belastet. Handeln sei dringend notwendig. Seit 2010 befasse sich sein Zentrum für Klimawandelfolgen mit dem Oberrheingebiet: Pfalz, Baden-Württemberg und Frankreich. Die Temperaturen steigen hier über dem Durchschnitt, Wetterextreme und Tropennächte nehmen zu, Eistage ab. Bei unveränderter Entwicklung werde ein Hitze- und Trockenjahr wie 2003 ab 2070 Normalität. Eine Anpassung sei notwendig, diese biete aber auch Chancen, so Matthes. Es komme darauf an, wie die Politik bessere Rahmenbedingungen schaffe und wie der Markt und die Zivilgesellschaft reagierten. Susanne Panther vom städtischen Sachgebiet Umwelt und Außenanlagen gab darauf eine klare Antwort: "Die Bürger wollen etwas tun und haben genug von Reden." In den nunmehr 30 Jahren, seit sie bei der Stadt Bühl sei, könne sie erstmals vor Wirtschaftsvertretern sprechen. Das nutzte sie leidenschaftlich zur Werbung für die AG Stadtgrün. Dabei gehe es auch um Gesundheit und Wohlbefinden, zeigte sie anhand des Bühler Temperaturgefälles innerhalb der Gemarkung auf: vier Grad Unterschied zwischen Autobahn und Gebirge. Wenn man allerdings Streuobstzonen wolle, müsse man auch das Obst verwerten. Ganz pragmatisch: Firmen könnte den Saft in ihren Kantinen anbieten, schlug Panther vor. Für die Firma Gummi-Metall-Technik (GMT) Bühl erläuterten Klaus Fröhlich und Timo Schmidt "drei Jahre gelebtes Energiemanagement". Man habe durch Änderungen teils über 90 Prozent Energieersparnis erzielt, so Schmidt. Im Werk 5 (Luftfahrt) wurde das vor Ort erläutert. Auch in der Diskussion, die Claus Haberecht moderierte, wurde klar: "Eine Anpassungsstrategie ist unausweichlich." Bis 2020 werde am Oberrhein ein Temperaturanstieg von bis zu vier Grad prognostiziert. Der Klimawandel lasse sich höchstens verlangsamen, aber nicht verhindern. Der technische Geschäftsführer der Bühler Stadtwerke Rüdiger Höche forderte die "große Politik" zu Korrekturen auf: Strom müsse kohlendioxidneutral erzeugt werden. National könnte der Ausstoß um 50 Prozent gesenkt werden. Auch der Energieverbrauch sei zu reduzieren. Für kleinere Betriebe leistet die Kompetenzstelle Energieeffizienz (KEFF) Mittlerer Oberrhein in Rastatt kostenlose Hilfen, quasi Impulse zu individuellem Handeln in ihren Unternehmen, erklärte Effizienzmoderator Matthias Friedmann.

