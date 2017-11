Bald wieder Fleisch am Knochen

Bühl - Die Bühler Gastronomieszene steht in diesen Tagen und Wochen mächtig unter Dampf: In der "Grünen Bettlad" bleibt die Küche nach einem Eigentümerwechsel wohl für immer kalt, dafür meldete sich der "Badische Hof" nach seiner Übernahme durch Jürgen Grossmann eindrucksvoll zurück. Und nun ist auch der traditionsreiche und ebenfalls denkmalgeschützte "Rindfuß" in der Hauptstraße 26 verkauft worden.

Neuer Eigentümer ist Yasin Cetin, ein 44-jähriger Deutschtürke. 2001 kam er mit seiner Familie als Asylbewerber nach Deutschland. Eine Berufsausbildung hat er nicht, eine Arbeitsstelle fand der fleißige Mann aber immer: In Bühl heuerte er in einer Gärtnerei an, in Oppenau betrieb er nebenbei auch noch das Restaurant "Star Döner". Spätabends ging es dann wieder zurück in seinen Wohnort Bühl.

Sein ganzes erspartes Geld investierte er vorzugsweise in Immobilien. In der Eisenbahnstraße erwarb er 2007 das Anwesen mit der Hausnummer 3 (ehemals Dresdner Bank), das er später wieder an einen Kollegen veräußerte. 2011 kaufte er das Gebäude Hauptstraße 21, in dem er heute wohnt und in dessen Erdgeschoss seine beiden Söhne einen Friseurladen betreiben.

Nun also einverleibte er sich auch noch den "Rindfuß". Der Besitzerwechsel wurde Anfang Oktober notariell besiegelt. Klare Vorstellungen hat Cetin ("Ich liebe Bühl, hier werde ich bleiben") hinsichtlich der Nutzung im ersten Obergeschoss: Dort sollen drei Wohnungen entstehen. Zuvor steht indes eine Generalsanierung der Haustechnik (Heizung, Elektro, Wasserleitungen) an.

Der Gastronomiebetrieb auf 120 Quadratmetern im Erdgeschoss soll fortgeführt werden. Allerdings wird künftig nicht mehr viel an das heimelige Ambiente von einst erinnern: Die holzvertäfelten Wände und die Decken sind bereits entkernt, ebenso die Sitzbänke und Nischen ausgebaut. Allein, was erhalten wird, sind der Eingangsbereich, der Tresen und der Gläserschrank hinter der Theke. Ebenfalls noch nicht sicher ist sich Cetin, ob er den Namen "Rindfuß" übernehmen wird, eine klare Tendenz gibt es aber für einen Pächter, der deutsche Küche kochen soll. Und diese werde nach seinen ehrgeizigen Plänen bereits im Januar oder Februar wieder unter Dampf stehen.

Der bisherige Eigentümer und Küchenchef Ralf Feurer verlässt, wie er sagt, mit einem "lachenden und weinenden Auge" das Bauernstüble. Er hatte es 2005 gekauft und ein Jahr später wiedereröffnet. "Wirtschaftliche Gründe" hätten für seinen Rückzug keine Rolle gespielt, auch wenn das Sommergeschäft mangels Freiluftgastronomie unbefriedigend verlaufen sei. Vor der Umgestaltung der Hauptstraße sei er mehrmals im Rathaus vorstellig geworden, um Möglichkeiten für die Berücksichtigung von fünf bis sechs Tischen zu erreichen. Ohne Erfolg. Danach sei ihm schnell klargeworden: "Ohne Biergarten hast Du keine Chance." Die Konsequenz daraus war fortan eine viermonatige Betriebsruhe im Sommer. An Silvester 2015 war dann der "Rindsknochen", wie das Lokal im Volksmund genannt wurde, abgenagt. Danach verpachtete Feurer das Haus komplett an einen gastronomischen Quereinsteiger, was allerdings gerade mal ein Vierteljahr gutging. Rückblickend darf er feststellen: "Wir hatten sehr schöne Zeiten mit vielen treuen Stammgästen." Im Herbst, Winter und Frühling, nur eben nicht im Sommer.

