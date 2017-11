Die Lehrer wippen eifrig mit

Bühl - Education-Programme werden immer wichtiger, um Kinder und Jugendliche jenseits von Youtube und anderen digitalen Angeboten an die "reale" musikalische Welt heranzuführen - an das, was wirklich bei Konzerten abgeht und was diese so einzigartig macht. Bernd Kölmel, Leiter der Bühler Musikschule und Organisator des Jazztivals, ist es ein großes Anliegen, Kids mit Jazz und Weltmusik vertraut zu machen. Dies gelang ihm zum wiederholten Mal, indem er die Band East Drive bat, eine ganz spezielle interaktive Musikstunde im Foyer der Carl-Netter-Realschule abzuhalten.

Bodek Janke, der Schlagzeuger der Gruppe, animiert locker zum gemeinsamen Singen der Tonleiter. "Es gab schweres Frühstück heute" ist sein erster Eindruck des, naja, nicht gerade Echo-Preis-verdächtigen Ergebnisses. Dann wird es aber im Mitmachprogramm wirklich spannend. "Wer kann bis Vier zählen?" Da lachen die Schüler natürlich. So einfach macht es Janke seine jungen Zuhörern aber nicht. Die von den Kids ausgewählten Ziffern, respektive deren Noten auf der Tonleiter, werden nun von den Musikern gespielt: "Wir schauen, was passiert." Diejenigen, die sich als junge Instrumentalisten bei der Frage, ob sie denn auch Musik machen, outen, wissen am ehesten, was da läuft. East Drive nimmt die vier Vorschläge auf, um darüber geniale musikalische Welten zu entfachen. Das hat dann zügig Rock-Charakter. Ob die mit Rap und Hip-Hop sozialisierte Generation damit viel anfangen kann, ist nicht ganz zu klären. Deren Lehrer jedenfalls wippen eifrig mit.

Fragen haben die Kids so manche. Etwa nach der Anzahl der Konzerte, die East Drive schon absolvierten. Ja, das ist im Gegensatz zu manch' musikalischen Fragen nicht ganz so einfach zu beantworten. Denn die Drei sind Profimusiker durch und durch und seit vielen Jahren unterwegs, um Jazzfans und von Weltmusik Begeisterte zu beglücken. Dass sie dies auch gerne für die "Kurzen" machen, ist an ihren begeisterten Gesichtern abzulesen.

Ganz spannend wird es, wenn das Trio komplizierte Taktarten zu erklären versucht. "Auf Eins mit Fuß und Zwei und Drei geklatscht!" Diese Rhythmus-Übungen gelingen in dieser Phase noch genial. Aber dann wird es selbst für geübte Musiklehrer exotisch. Das hat mit der Herkunft der Musiker und ihrer Vorliebe für die musikalischen Welten des Osteuropäischen zu tun. Der Gitarrist Vitaliy Zolotov etwa wurde in der Ukraine geboren und kennt natürlich die ungeraden Takte. Die Kids in der Realschule staunen. Denn beim vierten Versuch, auf die Drei zweimal zu klatschen, klingt das Ganze schon schwer nach Free Jazz. Auf Jankes listige Frage "War es zu kompliziert?", ertönt unisono: "Ja!". "Das wollten wir hören", antwortet der versierte Percussionist. Und zum Abschluss der Musikstunde der besonderen Art fetzt das Stück "Bulgar" durch die Aula.

"Danke Bühl!", lautet das Schlusswort Jankes. Aber halt, so ganz darf sich der Musiker der Zwetschgenstadt nicht entziehen. Denn noch stehen ein Workshop und das Abschlusskonzert von East Drive im Schütte-Keller an.