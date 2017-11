Zehntes Jazztival in der Erfolgsspur

Bei der Eröffnung des traditionellen USM-Jazzbrunchs erklärte Bernd Wagner, Mitglied der Geschäftsleitung, in Anspielung an das kleine, zehnte Jubiläum: "Ich verspreche, dass USM sich auch die nächsten zehn Male beteiligen wird." Oberbürgermeister Hubert Schnurr hörte die Botschaft gerne, da er darin auch ein Versprechen sah, dass USM seinen Standort in Bühl behalten werde. "Sie waren mir schon immer sympathisch", sagte der OB an die Adresse Wagners.

Die Verlagerung der Montage-Arbeitsplätze von Bühl nach Leipzig war bei diesem Anlass kein Thema, vielmehr drehte sich alles um den Jazz. Wagner schenkte der Musikschule eine 230 DVDs zählende Edition mit seltenen Filmaufnahmen, die bei Jazzkonzerten in der Schweiz entstanden, unter anderem von Auftritten Keith Jarretts, Dizzy Gillespies, Dave Brubecks und vieler anderen Größen. Darunter auch Barbara Dennerlein, die bekannte Hammondorgel-Spielerin, die am Freitag im Bürgerhaus ein Gastspiel hatte.

Auch künstlerisch hat das zehnte Festival die Erwartungen voll erfüllt: Von Simon Phillips' Protocol IV bis zu den Yellowjackets ertönte durchgängig hochkarätige Musik vom Rockjazz bis zum zeitgenössischen Klaviertrio.

"Wir haben so viel positives Feedback erhalten", zeigte sich Festivalorganisator Bernd Kölmel überglücklich. Barbara Dennerlein tat es vor Publikum unter kräftigem Beifall kund: "Bernd Kölmel hat mit großem Engagement etwas ganz Tolles auf die Beine gestellt."

Eine offizielle Bilanz gab es gestern noch nicht, zumal am Abend noch das Abschlusskonzert im Schütte-Keller ausstand. Zählt man alle Besucherzahlen zusammen, dürften in der Summe im Bürgerhaus, in den Kneipen sowie in der Realschule, der Max-Grundig-Klinik und bei USM weit mehr als die 2000 erwarteten Besucher gekommen sein.

Interessant auch: In den Umbaupausen herrschte im Foyer großes Hallo. Zahlreiche Jazzfans aus Bühl und dem mittelbadischen Raum nutzten die Bürgerhaus-Konzerte als Ort der Begegnung. Top-Musiker wie der Ex-Toto-Drummer Simon Phillips oder der Saxofonist Bob Mintzer lockten erwartungsgemäß auch überregional viele Fans aus einem Umkreis vom Rhein-Neckar-Raum bis nach Freiburg sowie aus Frankreich an. Auch für den ehemaligen Arte-Redakteur Thomas Neuhauser, der dem Orga-Team als Berater und Moderator zur Seite steht, war das Jazztival eine runde Sache: "Toll zu sehen, wie das angenommen wird."

