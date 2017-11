Mehr oder weniger ins Wasser gefallen

Bühl (jure) - Ungemütlich, unwirtlich: So lässt sich das gestrige Wetter und die damit wenig verbundene Lust, die warme Strube zu verlassen, beschreiben. Also war es auch keine große Überraschung, dass der verkaufsoffene Sonntag mehr oder weniger ins Wasser fiel. Wo sich sonst an schönen verkaufsoffenen Sonntagen wahre Menschenmassen durch die Hauptstraße schieben, waren gestern nur einzelne regenbeschirmte Menschen zu sehen. Auf dem Jahrmarkt rund um das Bürgerhaus, an dem gewöhnlich gut 100 Händler ein buntes Bild abgeben, herrschte totale Tristesse. Viele der Händler waren erst gar nicht angereist; und die wenigen Hartgesottenen waren vor allem damit beschäftigt, ihre Waren trocken zu halten. Maximal ein Dutzend Händler hatten am Vormittag noch aufgebaut. "Wir waren eigentlich unter uns. Kaum ein Besucher hat sich zu uns verirrt", fasste Thomas Megerle die Situation zusammen und berichtete, wie bei einem Gewitter zur Mittagszeit "etliche Zelte über den Platz und durch die Eisenbahnstraße flogen". Absolut im Trockenen stand zwar Ewald Kälberer mit seinen hochwertigen Hemden, doch auch er hatte mehr von seiner ersten Markteilnahme in Bühl erwartet. Kleines Trostpflaster für die Händler: Die Marktgebühren wurden erlassen. Angesichts weiterer Wetterwarnungen packten gegen 14 Uhr auch die letzten Händler zusammen. Auch Edwin Lienhart, Inhaber der Firma Matech, der beim Rathaus seine Reinigungsgeräte-Palette präsentieren wollte, zog nach knapp zwei Stunden die Reißleine und baute wieder ab. Dass dessen Premiere so nasskalt ausfiel, bedauerte auch Bina-Sprecher Christoph Engelhardt: "Das Wetter ist eine nicht zu unterschätzende Größe, die wir aber auch nicht beeinflussen können." Trotz allem zeigte sich in seinem Fachgeschäft wie auch in anderen Mitgliedsbetrieben, in denen Aktionen geboten wurde, eins: "Wer kommen will, der kommt auch. Und wer gezielt einkaufen will, lässt sich von den Wetterkapriolen nicht abhalten", stellt Engelhardt fest. Wer also die Chance des verkaufsoffenen Sonntags nutzte, um mit der Familie oder dem Partner einkaufen zu gehen, schlug schnurstracks den Weg in die Geschäfte ein, in denen wohlige Wärme empfing. In Ruhe konnte man dort Modetrends aufspüren. Die kühlen Temperaturen draußen verleiteten dazu, warme, kuschelige Kleidungsstücke und Accessoires auszuprobieren und zu erwerben. So richtig nach Weihnachten und Gemütlichkeit roch es beispielsweise bei Bessey&Flammer, wo verführerische Pina-Colada-Lebkuchen gebacken wurden und es zum Genuss noch Tipps fürs Nachbacken zuhause gab. Auch im Kaufhaus Peters lockte Plätzchenduft ins Untergeschoss, wo Küchengeräte im Retro-Stil aus Emaille und Metall mit jeder Menge raffinierter Technik die Blicke der Kunden auf sich zogen. Sicher noch mehr "Arbeit" hätten auch die Bühler Volleyballer bei ihrer Autogrammstunde gehabt. Dabei hatten sich die Bisons extra noch mit speziellen Bison-Burger in Peters gute Backstube in der Eisenbahnstraße verstärkt. Dem Regen zum Opfer fiel auch der Verkauf der Lions-Adventskalender sowie weitere Aktivitäten auf der Straße. Erst am späteren Mittag füllte sich die Innenstadt langsam und damit auch die Geschäfte, die sich viel Mühe und viele Gedanken gemacht hatten.

