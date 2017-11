Kneipengänger ersetzen die Backgroundsänger

(hap) - Wer nach einem beeindruckenden Konzertabend im Bürgerhaus am Samstag noch nicht genug hatte, oder einfach nur etwas Musik hören wollte, kam in vier Lokalen auf seine Kosten. Im Rahmen des Jazztivals fand wieder eine "Kneipen-Jazznight" bei freiem Eintritt statt.

Besonderes Glück haben die Gäste im "Schwanen". Dort herrscht bereits eine gewisse Anspannung, weil der angekündigte Künstler nicht erscheint. Aber "Mr. Jazztival" Bernd Kölmel und sein flexibles Orga-Team finden eine Lösung. Kurzentschlossen bittet Kölmel zwei Musiker, die beim Bürgerhaus unter den Zuhörern weilen, um ihre Unterstützung. Und so kommen die Besucher im "Schwanen "völlig überraschend in den Genuss eines "Rhythmus-Workshops" mit Bodek Janke und dem Bassisten Philipp Bardenberg. Janke ist einer der ungewöhnlichsten jungen Schlagzeuger der modernen Jazz- und Weltmusikszene. Er bezieht mit viel Humor die Gäste als Backgroundsänger in seine mit Flötenspiel ergänzte Trommelreise durch verschieden Genres ein.

In "Carlos Bistro am Stadtgarten" spielt wie schon zuletzt vor zwei Jahren "Mind Of Blue" Songs aus mehreren Jahrzehnten. Die Gruppe ist keine Nostalgieband, sondern bietet den Gästen im vollen Lokal einen bunten Querschnitt mit neuen zeitgemäßen Arrangements. Die Musiker schaffen es spielend, die Gäste mit einer Mischung zwischen Party und Konzert in beste Laune zu versetzen.

Im Badischen Hof ist zunächst kein Quadratmeter "#Heimat" mehr frei. Die beiden Musiker verschwinden hinter einer Menge Leute. Aber was zu hören ist, klingt verdammt gut. Ein Gitarrist, ein Sänger, ein Trompeter, gelegentlich auch Percussion. Erst als sich die Gästereihen ein wenig lichten, stellt sich heraus, dass es nur zwei Personen sind. Der Gitarrist Vitaliy Zolotov zum einen, einer der innovativsten Jazzgitarristen der jungen Generation und Mitglied der Band "East Drive", dem aktuellen Trio von Bodek Janke. Zum anderen der Sänger David Rynkowsi, der schon mit Bobby McFerrin und Julian & Roman Wasserfuhr zusammengearbeitet hat. Damit erklärt sich fast von selbst, wo er das Nachahmen von allerlei Instrumenten mit dem Mund gelernt hat.

Die Weinbar "Il Grande" bot in Lounge-Atmosphäre ebenfalls etwas Außergewöhnliches. Moderne "Blasmusik" der nächsten Generation war im Gewölbekeller angesagt. Sechs junge Männer aus dem Musikverein Elchesheim-Illingen haben die funky Brassband "Moose Town Funk" gegründet und überzeugen mit fetzigen Tönen. "Blasmusik passt nicht nur zu Bier, sondern auch wunderbar zu Wein", meint dazu der Bandleader Sammy Betzenhauser und ergänzt, dass der Klang im Keller ganz toll sei.