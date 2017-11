Geniale Grenzgänger

Bühl



Jazz in Bühler Kneipen Bühl (hap) - Wer nach einem beeindruckenden Konzertabend im Bürgerhaus am Samstag noch nicht genug hatte, oder einfach nur etwas Musik hören wollte, kam in vier Lokalen auf seine Kosten. Im Rahmen des Jazztivals fand wieder eine "Kneipen-Jazznight" (Foto: Hegmann). » Weitersagen (hap) - Wer nach einem beeindruckenden Konzertabend im Bürgerhaus am Samstag noch nicht genug hatte, oder einfach nur etwas Musik hören wollte, kam in vier Lokalen auf seine Kosten. Im Rahmen des Jazztivals fand wieder eine "Kneipen-Jazznight" (Foto: Hegmann). » - Mehr