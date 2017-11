"Die Herzen für die Sache Jesu öffnen" Bühl (hes) - "Christlicher Glaube und Weggemeinschaft sind für uns keine alte Funzel oder Wärmeplatte": Das selbstbewusste Fazit von St.-Maria-Gemeindeteamsprecher Marc Vollmer beim Kappler Pfarrfest ist berechtigt. Das Leitmotiv "Die Sache Jesu braucht Begeisterte" formte alle Pfarreigruppierungen, die 170 Mitwirkenden wie auch die 400 Besucher, sozusagen von "Herz zu Herz" bei meditativen Glaubensimpulsen und facettenreichem Klangzauber zu einer dankbar-frohen Glaubensgemeinschaft. "Die Herzen für die Sache Jesu öffnen" lautete die Aufforderung von Geistlichem Rat Hermann Bechtold in der vom Gemeindeteam vorbereiteten Familienmesse in der Barockkirche. "Jesu unsere Mitte" wiederum lautet der Leitgedanke für die sieben Erstkommunikanten, die vorgestellt wurden. Die feierliche Übergabe geweihter Kerzen an die Tischmütter und kleinen Olivenholzherzen an die Kommunionkinder sowie der Dialog von Theologin Daniela Weißmann mit den Kommunionkindern zum Thema "Was für sie Begeisterung und Freude auslöst in Kirche und Alltag" waren weitere Ereignisse in der Familienmesse. Das St.-Maria-Quartett "Talita Kum" mit Monika Schemel, Hildegard Seidl, Manuela Dreßel und Werner Gutmann setzte die musikalischen Akzente aus dem von ihnen neu erstellten Liederheft. Auf die Liturgiefeier folgte nahtlos der Übergang zur "Showtime" im Gemeindesaal. Zum Konzert- und Festspielhaus "fröhlicher Musikanten" avancierte der Saal mit Marc Vollmer als Moderator. Im vierstündigen Non-Stop-Programm und mit "Perlen der Blasmusik" zum Auftakt begeisterte auch bei der zwölften Auflage in Folge das Jugendorchester der Kappelwindeck-Musikanten unter Orchestergründer und Dirigent Simon Huck, der letztmals beim Pfarrfest unter der Moderation von Cedric Seifried mit Partituren wie "Zwei Sonny Boys", "25 or 6 to 4" oder dem Medley "Les Humphries in Concert" ein Stimmungsfass aufmachte und sich berührt zeigte von den Standing Ovations des Publikums für sein Schaffen in Kappelwindeck. Musikalisches Leistungsvermögen bewies die Bläserklasse Kappelwindeck, unterstützt von Marion und Sandrine von der Bläserklasse Bühlertal, unter Musikerzieherin Katherine Flynn-Hartmann mit dem "Lied der Schlümpfe". Fetziges bot das Schülerorchester "Tutti Kappel Kids" unter Leitung von Tobias Schultheiß und Cedric Seifried mit Marschmusik, Rock und Filmmelodien. Der St.-Maria-Kirchenchor unter Chorleiter und Klavierbegleiter Klemens Burkart erfreute mit stimmungsvoller Chorliteratur. Mit Liedvorträgen "Bei Gott bist du ein Champion" und "Mit Jesu unterwegs" eroberten die Drei- bis Sechsjährigen vom Kindergarten St. Joseph mit Erzieherinnen die Herzen des Publikums. Die Tombola-Lose der Ministranten waren bald vergriffen. Mit Kreativität agierte das neue Team der Eltern-Kind-Gruppe zum Wohl der kleinen Festgäste im Mehrzweckraum. Das Hungertuch der Seelsorgeeinheit war Anziehungspunkt im Foyer. Ein einstündiges Feuerwerk der Blasmusik mit traditioneller Blasmusik, aktuellen Charts und Hits zum Mitsingen zündeten zum Ausklang die elf Solisten der "Original Kappler Ratz-Fatz-Buben". Der Erlös aus dem Pfarrfest ist für das Gemeindehaus bestimmt.

