Lebensfreude pur und ein Hauch von Sehnsucht

/ Schwarzwaldhochstraße (rdr) - Bevor am Sonntagabend mit East Drive der Schlusspunkt unter das Jazztival gesetzt wurde, agierten zwei Musikerinnen praktisch als "Vorgruppe". Allerdings waren Sandie Wollasch und Zélia Fonseca nicht im Schütte-Keller zu hören, sondern bestritten ihr nachmittägliches Tea-Time-Jazz-Konzert im Atrium der Max-Grundig-Klinik. Und hierher passten sie ganz wunderbar, denn ihre Konzertstunde war geprägt von Stilsicherheit, Contenance und hochwertigem Gesang.

Bernd Kölmel kündigte die beiden Damen an. Sandie Wollasch, die schon einmal bei einem Jazztival dabei war, habe Zélia Fonseca als ihre Begleiterin favorisiert. Und so ließ man sich überraschen. Schnell war klar: Die beiden können miteinander. Es ist ein Duo, das sich im Spiel, in der Freude am Tun ergänzt. Hier die glasklare Stimme von Sandie Wollasch, dort das dunkle Timbre der Brasilianerin Zélia Fonseca. Zudem besitzt sie eine ausgewogene Gitarrenspielkunst.

Seit mehr als 20 Jahren hätten sie auf diesen Moment gewartet, gemeinsam ein Konzert zu geben. Fast ist man nach diesem Konzert versucht zu sagen: "Schade, dieser Genuss hätte schon früher unter die Freunde guter Musik gehört!" So blieb den zahlreichen Zuhörern die Freude über den ersten gemeinsamen Auftritt zweier Vollblutmusikerinnen.

Es begann mit warmen, weichen Liedern, gehalt- und gefühlvoll, mal englisch, mal brasilianisch oder portugiesisch gesungen. "Sandie hat extra Brasilianisch gelernt!", lobt Zélia Fonseca und tanzt mit ihrer Freundin musikalisch Samba. Gekonnt werfen sie sich die Bälle zu, wirken wie zwei übermütige große Mädchen, versprühen Leichtigkeit, Lebensfreude und einen Hauch von Sehnsucht. Diese steigert sich in ihrem nächsten Song, der ursprünglich in einem Studio in Nashville aufgenommen wurde. "Ein Lied, das mir geschenkt wurde", so Sandie Wollasch, "das aber nie veröffentlicht wurde." Hier gab sie es zum Besten und erntete großen Applaus.

Aus dem "Brasil"-Album der Gruppe Manhattan Transfer interpretierte das Duo ein Lied von Djavan. Mehr und mehr gab man sich den warmen Klangfarben, dem Spiel der Töne hin, nahm teil an der Erinnerung Zélia Fonseca an ihre enge Freundin Rosanna Tavares, mit der sie von Brasilien nach Portugal kam. Sie ließ sich von Sandie Wollasch und einem spannenden Cross-over von Chers "Bang Bang" mitreißen. Ein wundervoller Auftritt: feminin, stark, virtuos und mit einem samtenen Hauch von Brasilien. Während Sandie Wollasch jeden Akkord weich und anmutig unterstreicht, steht Zélia Fonsseca fest verwurzelt und belässt die Bewegung ihrer Stimme und dem Klang ihrer Gitarre.

Viel Applaus zum Schluss, Zugaben und ein erfreuter Bernd Kölmel, der dieses Konzert nicht weniger genoss.