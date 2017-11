Aus Liebe und Überzeugung

(mig) - Familiär und heimelig - sowohl für die Künstler als auch für das Publikum - geht es bei "Live im Gewölbekeller" in Bühlertal zu. Die ehrenamtlich organisierte Kulturreihe geht 2018 in ihre dritte Saison. Bürgermeister Hans-Peter Braun freut sich auf weitere sechs Termine und darüber, dass die Gemeinde kein Geld zuschießen müsse.

13 Sponsoren haben Jürgen Brügel und Roland Jung für 2018 gefunden. Deren Beiträge sind neben den Eintrittsgeldern die wichtigste finanzielle Säule des Kulturprogramms. Seit 2016 gibt es wieder kulturelle Veranstaltungen im Gewölbekeller der alten Schule. Das ist der Initiative und dem Engagement der beiden Bühlertäler im Ruhestand und ihrem Umfeld zu verdanken. "Wir machen das aus Liebe und Überzeugung und haben Spaß daran", so Jürgen Brügel.

Mit einem breitgefächerten Programm wolle man auch 2018 möglichst viele Menschen ansprechen, berichtet er. Die Gruppe "Burr und Klaiber", Blues und mehr mit Geige und Gitarre, war 2016 schon einmal zu Gast und kommt am 6. Oktober wieder. "Wir fanden sie klasse, und sie hatten eine richtig gute Resonanz", so Jung. Ganz besonders freuen sich die Organisatoren auf das Gastspiel zweier Harfenistinnen am 8. Dezember. Das Duo Harpalando spielt sowohl mittelalterliche Melodien als auch "Smoke on the Water" von Deep Purple. Er habe die beiden schon erlebt, und es sei ihm "heiß und kalt über den Rücken gelaufen", berichtet Jung.

Eröffnet wird die neue Gewölbekeller-Saison am 27. Januar von Dave Adam und Hajo Müller als Duo True Crew. Am 3. März spielt Sebastian Koehn, Ex-Gitarrist bei Van Teichmann, zuerst allein und dann zusammen mit Reinhold Brommer als Sunnywings. Am 5. Mai ist die Grupo Acustico mit Latin, Jazz und Bossa Nova zu Gast.

Für den Sommer plant das Orga-Duo ein zweites Open-Air auf dem Brunnenplatz. Tatsächlich wäre es das erste, denn diesen Sommer musste man wegen schlechten Wetters ins Haus des Gastes ausweichen. Im Gewölbekeller steht außerdem am 27. Oktober ein Aufritt von Helmut Dold und dem Dixie Quartett auf dem Programm.

Die Veranstaltungen würden gut angenommen, sowohl von Bühlertälern als auch von außerhalb, sagte Bürgermeister Hans-Peter Braun beim Pressetermin im Rathaus. Der Gewölbekeller sei dafür gut geeignet, weil er eine besondere Atmosphäre biete. Tino Rettig von der Tourist-Info ergänzte, dass aus den Erlösen bereits rund 4 000 Euro in eine verbesserte Ausstattung investiert werden konnten.

Organisatorisch helfe die Gemeindeverwaltung, war zu hören: beim Umbau des Gewölbekellers im alten Schulgebäude von einem Mensaraum in einen Veranstaltungsraum zum Beispiel. Und auch beim Vorverkauf der Karten, die dieses Jahr bereits im Februar komplett vergeben waren. Ab Freitag kann in der Tourist-Info Bühlertal ein Abo erworben werden. Am 1. Dezember startet der Einzelkartenverkauf.