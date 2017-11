"Schwarze Null" im Bühler Forst

Achern / Bühl

Achern/Bühl (m) - Schwerpunkt der Hauptversammlung des DRK-Kreisverbands Bühl/Achern in der Festhalle Önsbach war die geplante Verschmelzung mit dem Kreisverband Rastatt zu einer schlagkräftigen "Kooperation Mittelbaden". Die Gespräche sollen fortgesetzt werden (Foto: m).

Durmersheim / Bühl / Gaggenau

Durmersheim/Bühl/Gaggenau (red) - Gleich an mehreren Orten in der Region sind am Sonntag die Geschäfte geöffnet. Wer Lust auf Bummeln hat, der kann nach Bühl, Gaggenau oder Durmersheim kommen. An allen Orten lockt der Handel mit zusätzlichen Angeboten (Archivfoto: red).