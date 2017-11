"Das Ausscheiden der Italiener ist für die Fans eine Tragödie"

Gino Pin , Inhaber des Eiscafés Venezia, äußert: "Das war schon schmerzhaft, dass Italien jetzt ausgeschieden ist." Aber das sei nur eine Frage der Zeit gewesen. "Man konnte das spüren, denn die Mannschaft spielte schon länger keinen guten Fußball mehr. Sie ist überaltert, hat sich nicht erneuert. Das ist auch ein Führungsproblem", sagt Pin. Er wünsche sich nun, "dass Deutschland wieder Weltmeister wird".

Raffaele Sassano (Italia) ist ausgewiesener AC-Milan-Fan. 1972 wurde er in Bühl geboren. Die elterlichen Wurzeln reichen bis nach Apulien. Er bezeichnet sich deshalb gerne als "Schwarzwalditaliener". Das alles entscheide Quali-Match am Montagabend schaute er sich mit Freunden in seinem Eiscafé an - auf Rai Uno, versteht sich. Sein vernichtendes Urteil über die Squadra Azzurra: "Ganz schlecht gespielt!" Die Ursachen sieht er in der Überalterung der Mannschaft: "Die Verantwortlichen haben es verpasst, die Mannschaft sukzessive zu verjüngen." Vor allem Torhüterlegende Gianluigi Buffon tut ihm leid. Der 39-Jährige verließ von Weinkrämpfen geschüttelt San Siro und verkündete noch in der Nacht seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Nach dem Trauerspiel hieß es: Fernseher aus - und heim!

Zuhause erlebte Sergio Corsano (47) das Fußball-Drama. Der Inhaber des C'est la vie und Fan von Juventus Turin sah eine "völlig verunsicherte" Truppe. Seit der 3:0-Schlappe gegen Spanien sei das Team "komplett verunsichert", auch weil Trainer Gian Piero Ventura taktisch auf der Halbinsel "taktisch total verwachst" hatte. Das Grundübel für Corsano: Die italienischen Vereine hätten jahrelang auf ausländische Stars statt auf italienische Talente gesetzt. Das habe sich nun bitter gerächt: "Es wird höchste Zeit, dass die Vereinsoberen nun endlich aufwachen." Wie Sassasno und Pin drückt er nun der deutschen Nationalmannschaft die Daumen, die er zusammen mit Spanien und Frankreich in der Favoritenrolle sieht. Alle italienischen Gastronomen wollen im Juni wieder Public Viewing anbieten, nur eben "entspannter".

Wolf-Dieter Geissler, Stadtpfarrer und Präsident des VfB Bühl, war gar "schockiert" über das Ausscheiden der Italiener, das er wegen einer Sitzung jedoch nicht am Bildschirm hatte verfolgen können. Er zeigt Mitgefühl mit den italienischen Fans, "weil ich weiß, dass für sie der Fußball und die Nationalmannschaft einen weit höheren Stellenwert haben, als es bei uns der Fall ist". Die Identifikation mit der Squadra Azzurra sei sehr emotional ausgeprägt. "Das Ausscheiden ist eine Tragödie", sagt Geissler. Ihm tue auch Torhüter Buffon leid, dessen Superkarriere nun so sang- und klanglos geendet sei.

Hubert Schnurr, Bühler OB: "Damit steht fest, dass der Johannesplatz bei der WM in deutscher Hand sein wird. Durch den überraschenden Ausrutscher haben wir zudem einen ernsthaften Konkurrenten weniger. Dennoch hätte ich mir natürlich gewünscht, dass Italien in Russland mit dabei sein wird. So eine Nation gehört einfach zur WM. Und das sage ich nicht nur meinem Stamm-Italiener zuliebe."