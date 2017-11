Schuldeingeständnis unterschrieben

(as) - Die Firma von Franz Vogel (Foto: av) ist laut Verwaltungsgericht Karlsruhe für die PFC-Verseuchung in Mittelbaden verantwortlich. Andere Ursachen seien ausgeschlossen, heißt es in der gestern verbreiteten Urteilsbegründung. Vogel will in Berufung gehen. » - Mehr

(mo) - Die Messerstecherei in der Schloss-Galerie am 23. Dezember 2016 hatte jetzt ein weiteres gerichtliches Nachspiel. Die Tat hatte eine Vorgeschichte, die nun durch die Videoaufzeichnungen vor dem Amtsgericht aufgearbeitet werden konnte (Foto: dm). » - Mehr