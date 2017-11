Glasfasern in Leerrohre eingeblasen

"Es freut mich sehr, dass so gute Fortschritte gemacht werden", äußerte gestern Bürgermeister Jürgen Pfetzer in einer Pressemitteilung. Der erste Spatenstich für den Breitbandausbau war im April in Hatzenweier erfolgt. Ein zentraler Hauptverteiler wurde am örtlichen Bauhof eingerichtet, ein weiterer Hauptverteiler befindet sich am "Landgraben" in der Ortsmitte.

Im Gewerbegebiet rund um den Hauptverteiler, auch "POP" für "Point of Presence" genannt, verbindet die Firma P.O. Bau aus Rheinau derzeit die in den bereits verlegten Leerrohren eingeblasenen Kabel (respektive die darin enthaltenen Glasfasern) miteinander, um sukzessive ein vollständiges Glasfasernetz bis zu den Firmen und Hausbesitzern zu schaffen, die Verträge für einen Anschluss abgeschlossen haben. Verwendet wird dazu ein Spleißgerät, wie die P.O.-Mitarbeiter Patric Reindl sowie Wolfgang und Gabriel Kraus anhand einer kleinen Vorführung mit dem Gerät erläuterten. Vom Hauptverteiler aus, wo sich auch die überregionale Backbone-Trasse befindet, verlaufen die Kabel bis zu weiteren kleinen Verteilerkästen. Von diesen werden die Anschlusskabel bis in die Häuser verlegt. Die überregionale Backbone-Tasse wurde von der Stadt Bühl bis zur Gemarkungsgrenze Ottersweier gebaut, Ottersweier ist nun für die Fortsetzung des Baus bis zur Gemarkungsgrenze Lauf verantwortlich.

Im Keller wird der Hausübergabepunkt installiert. Damit endet der infrastrukturelle Einsatz der Kommune", erläuterte Rechnungs- und Liegenschaftsamtsleiter Alexander Kern. Dem Netzbetreiber NGN Telecom GmbH werden vor der Inbetriebnahme noch Messprotokolle übergeben, die als Nachweis für ein ordnungsgemäßes Netz dienen.

In Kürze sollen weitere Gebiete der Kommune erschlossen werden, zunächst im gewerblichen Bereich, wie Ortsbaumeister Christian Chromy ankündigte. Bis alle 350 vertraglich besiegelten Hausanschlüsse fertiggestellt sind, dürfte es allerdings noch dauern. "Momentan wird außerdem die Bauausschreibung der Backbone-Strecke nach Lauf durchgeführt", so Chromy. Weiterhin gebe es auch eine hohe Nachfrage von Grundstückseigentümern außerhalb der aktuellen Ausbaugebiete. Für das Jahr 2018 wird daher ein weiteres Ausbaugebiet definiert werden. Mit Blick auf den derzeitigen Kostenstand für das laufende Jahr 2017 sagte Kern: "Wir liegen bei rund 750 000 Euro." Im Haushaltsansatz war insgesamt eine Million Euro kalkuliert worden. "Voraussichtlich werden wir für das Jahr 2018 einen Zuschussantrag für die Backbone-Strecke durch Unzhurst Richtung Lichtenau stellen, um die Voraussetzungen für einen künftigen Glasfaserausbau in Unzhurst zu schaffen", lässt Bürgermeister Pfetzer wissen.