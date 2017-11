"Wir warten jetzt nur noch auf die Baugenehmigung"

Von Nicole Rendler Schwarzwaldhochstraße - Am höchsten Punkt des Nordschwarzwaldes wird ein modernes Ausflugslokal entstehen. Im direkt benachbarten Hornisgrindeturm richtet der Nationalpark Schwarzwald außerdem eine Rangerstation ein. Sogar ein Hotel wäre möglich. Mehrere alte und leerstehende Gebäude prägen derzeit den Ort, der sich bald zu einem attraktiven Ausflugsziel mausern soll. Die Pläne dafür hält Markus Huber in den Händen. Er ist Vorsitzender der Waldgenossenschaft Seebach, der Eigentümerin des Geländes, die auch das Berghotel Mummelsee und den Skilift Seibelseckle betreibt. "Wir warten jetzt nur noch auf die Baugenehmigung", erklärt Huber. Zudem müssen sich die Bauherren gedulden, bis der Förderbescheid aus dem Programm Entwicklung Ländlicher Raum vorliegt. Damit wird im März gerechnet. Abgeschlossen sind die eigentlichen Planungen. Auf drei bunten Papierrollen zeigt sich ein Ausflugslokal, das eines der großen Bedürfnisse der Freizeitsuchenden stillen soll. "Das Wichtigste hier oben ist die Natur. Die Leute, die drinnen sitzen, sollen etwas von der Natur sehen." Die Verwendung von Altholz im Innenbereich und ein offener Kamin sollen für Gemütlichkeit sorgen. "Wir wollten keine Hütte, wie sie es schon fünfmal gibt", unterstreicht Huber. Diese Wünsche setzte das Architekturbüro Vögele aus Freudenstadt um, das auch das Mummelseehotel geplant hatte. Da verwundert es nicht, dass die Grindehütte, so der offizielle Name, sogar nachts Gäste beherbergen könnte. Die Hotelgenehmigung liege vor, soll aber noch in der Schublade bleiben, so Markus Huber: "Das ist auch noch in 20 Jahren möglich." 120 Sitzplätze bietet die Grindehütte auf zwei Ebenen. Richtung Talseite entsteht eine verglaste Sonnenterrasse mit komplett aufschiebbaren Wänden, auch ein Stück Dach lässt sich zur Seite fahren. Über einen Skywalk können die Gäste bis zu 40 Meter weit schlendern, am Ende führt eine Treppe hinunter zu einem Wanderweg. Dazu gibt es eine große offene Terrasse, die über eine Ausgabestelle bedient wird. "Das Lokal soll mit 200 bis 300 Gästen ebenso funktionieren wie mit fünf." Der Küchentrakt ist ebenerdig geplant, dort sollen einfache regionale Speisen zubereitet werden, "aber man wird mit Sicherheit auch große Essen bekommen", so Huber. 40 mal 20 Meter misst das alte Gebäude, an dessen Stelle die neue Grindehütte entstehen wird. Ende des 19. Jahrhunderts war dort ein Hotel errichtet worden, das "in besten Zeiten besser gelaufen ist als das Mummelseehotel", wie Huber berichtet. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs zogen darin die französischen Streitkräfte ein. Kurz danach brannte es ab, wurde von den Franzosen aber wieder aufgebaut. Seit der Rückgabe 2000 steht es leer. Zuerst hatten die Waldgenossen über einen Umbau nachgedacht, doch diese Idee schnell verworfen. Huber: "Die Raumteilung war nicht optimal, der Keller eine Katastrophe." So entsteht inklusive Abrisskosten ein Bauwerk für rund 2,5 Millionen Euro. Die einer extremen Witterung ausgesetzten Außenwände werden mit heimischem Granit verkleidet: "Man soll ja auch sehen, was wir hier in Seebach haben." Die Infrastruktur für dieses Projekt ist längst vorbereitet. Strom und weitere Versorgungsleitungen liegen im Boden. In einem Hochbehälter werden bis zu 150 000 Liter Trinkwasser gespeichert. Parken können die Besucher am tiefer gelegenen Mummelsee, wo die Waldgenossenschaft einen neuen Platz mit bis zu 180 Stellplätzen anlegt, so dass insgesamt bis zu 500 Autos Platz finden. Die Skepsis mancher Bürger, dass das Höhengebiet die auch durch den Nationalpark zu erwartenden Besucherströme nicht mehr verkrafte, teilt Huber nicht: "An einigen Hotspots wird sicherlich viel los sein. Aber innerhalb des Nationalparks bleibt es sehr ruhig." Huber hofft zudem auf das geplante Nahverkehrskonzept und eine kurze Vertaktung der Busse. Pächter wird das Hotel Forsthaus Auerhahn aus Baiersbronn. Huber: "In Baiersbronn hat jeder große Hotelier so eine Hütte zur Abrundung des Angebots."

