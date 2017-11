Bühlotbad steht das Wasser bis zum Hals

Ein ganz großer Brocken ist die Sanierung des 54 Jahre alten Freibads. Fünf Millionen Euro sieht die mittelfristige Finanzplanung dafür in den Jahren 2019 bis 2021 vor.

Ein Gutachten der Deutschen Gesellschaft für Badewesen habe erste Anhaltspunkte geliefert für die Finanzplanung. Braun: "Ob wir uns eine solche Sanierung leisten wollen, wird der Meinungsbildungsprozess in den nächsten Monaten zeigen. Eine zu große Mitgift dürfen wir künftigen Generationen nicht mit auf den Weg geben." Im Dezember soll ein Planungsbüro beauftragt werden. 75 000 Euro sind im neuen Haushalt für Planungen eingestellt. "Erst wenn belastbare Zahlen vorliegen, kann sachgerecht und verantwortungsvoll entschieden werden, wie wichtig uns der Erhalt des Bades ist."

Für 2018 und 2019 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Haushaltskonsolidierung habe weiter oberste Priorität. Wichtigster Einnahmeposten ist 2018 mit fünf Millionen Euro der Anteil aus der Einkommenssteuer. Bis 2021 wird mit jährlich 800 000 Euro an Gewerbesteuern gerechnet.

Trotz des verlockend günstigen Zinsniveaus wolle man nur im absolut notwendigen Maß Kredite aufnehmen, so Braun. Er legte dar, dass die Zins- und Tilgungsbelastungen in den nächsten Jahren sinken. Betragen diese 2018 noch 410 000 Euro, so seien es drei Jahre später nur noch 272 700 Euro. Dieser Umstand könne es vielleicht doch erlauben, über eine Kreditaufnahme für die Freibadsanierung ernsthaft nachzudenken.

Die Neukonzeption der Rathäuser ist auch 2018 größter Investitionsposten. 1,2 Millionen Euro sind an Bau- und Planungskosten vorgesehen sowie 115 000 Euro für die Möblierung. Bei der Feuerwehr schlagen 435 000 Euro für ein neues Löschfahrzeug zu Buche. In der mittelfristigen Planung befindet sich ein Erweiterungsanbau des Gerätehauses für den Umkleidebereich mit 850 000 Euro.

Für 310 000 Euro stehen 2018 Sanierungsarbeiten an der Dr. Josef-Schofer-Schule an. Sie betreffen den Verwaltungstrakt und den unteren Eingangsbereich. In die Neugestaltung des Museums Geiserschmiede werden 190 000 Euro investiert.

240 000 Euro für Straßensanierung

Mit jeweils 200 000 Euro soll in den nächsten drei Jahren die Kanalsanierung weiter vorangetrieben werden. Für Straßensanierungen sind im neuen Haushalt 240 000 Euro veranschlagt. Die größte Einzelmaßnahme ist hier der Eugen-Seelos-Weg mit 80 000 Euro.

Über eine Million muss die Gemeinde an die beiden Kindergärten zuschießen. Braun kündigte an, dass der Finanzbedarf künftig noch höher sein werde, da der Finanzierungsanteil der Gemeinde auf bis zu 90 Prozent steige.

An den Gebäuden des Kindergartens St. Marien schlagen sich umfangreiche energetische Sanierungen mit 150 000 Euro nieder, wofür es öffentliche Zuschüsse in Höhe von 114 000 Euro gibt. "Der derzeitig große Kinderzuwachs in Bühlertal ist erfreulich, bedeutet aber auch eine große Herausforderung, Plätze bereitzustellen. Braun rechnet im Laufe der Haushaltsberatungen mit zusätzlichen Ausgaben für die Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe.

Braun kündigte an, dass der Haushalt höchstwahrscheinlich ohne Steuer-, Gebühren- und Beitragserhöhungen auskomme. Der Bau der vierten Reinigungsstufe im Klärwerk durch den Abwasserzweckverband werde in zwei Jahren zu höheren Abwassergebühren führen.

Beim Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" sieht der Haushaltsentwurf einen Gewinn von 41 500 Euro vor. Beim Seniorenzentrum geht man von einem Verlust in Höhe von 32 100 Euro aus.

Der Haushalt wird am 28. November und erforderlichenfalls am 12. Dezember öffentlich beraten. Die Beschlussfassung ist für den 23. Januar vorgesehen.