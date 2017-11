Historisches Kino in der Geiserschmiede Bühlertal (eh) - Ansprechend modern und mit zeitgemäßen multimedialen Elementen soll künftig die Historie Bühlertals im Museum Geiserschmiede präsentiert werden. Für die Technik und den entsprechenden Innenausbau des Obergeschosses investiert die Gemeinde rund 215 000 Euro, nachdem die beantragte Leader-Förderung erfolgreich war. Der Rat vergab die Arbeiten. Noch im Dezember soll begonnen werden. Die Verwaltung geht von einem Jahr Bauzeit aus. Die Gemeinde erhält für das Projekt Leader-Förderung in Höhe von 101600 Euro. In der jüngsten Ratssitzung stellten Ina Stirm vonseiten des Museums und der beauftragte Planer Michael Welsch das Museumskonzept noch einmal dar. Mehr als zwei Jahre sind es her, dass der Technische Ausschuss die Örtlichkeiten besichtigt hatte. Bauamtsleiter Norbert Graf verdeutlichte anhand des vorgeschriebenen Ausschreibungsverfahrens, dass die Beantragung von Leader-Mitteln äußerst komplex und "eine Riesenarbeit" sei. Das Museumsteam habe zusammen mit dem Planer und der Kämmerin den Weg bereitet für den erfolgreichen Antrag. "Wir haben im Obergeschoss einen wunderschönen Rundgang erarbeitet durch sämtliche Räume", schwärmte Stirm. Sie ging darauf ein, in welchen Punkten das ursprüngliche Konzept abgeändert worden ist. Im Obergeschoss halte man, neben den Möglichkeiten im Erdgeschoss, nun einen Raum frei für Wechselausstellungen. Man wolle damit den Anfragen von Vereinen oder anderen Gruppen nachkommen. Thematisch werde künftig die Ortsgeschichte - von der Steinaxt bis in die 60er Jahre - durchgehend präsentiert, so Stirm. Über die Präsentationsform habe man lange sinniert, da man anstrebe, dass sich darin auch die steile Topographie Bühlertals widerspiegle, so Welsch. Nun habe man einen futuristischen Schrank entworfen mit unsymmetrischen Schubladen. Darin könne der Besucher die Geschichte und Entwicklung des Ortes erkunden. Die Rubrik Wirtschaftsgeschichte soll neben den historischen Firmen auch das ehemalige Krankenhaus und die ehemaligen Gaststätten thematisieren. Eine große historische Karte rückt dabei in den Mittelpunkt. "Der Religionsgeschichte wollen wir mehr Platz als geplant einräumen. Wir haben tolle Exponate bekommen", so Stirm. Auch die Hausgeschichte der Geiserschmiede sei ein Schwerpunkt. Dort soll auch eine Leseecke mit Sessel und Lampe eingerichtet werden, in der es sich Besucher gemütlich machen können. Besonderes Glanzlicht der neuen Konzeption wird ein historisches Kino sein. Alte Filme lassen dort das Leben der Talbewohner lebendig werden. Stirm erklärte, dass man die vorhandene Multimedia-Station erneuern wolle. Daneben werde es etliche multimediale Elemente geben, unter anderem einen "Multitouch-Tisch", an dem neben Texten auch Fotos und Filme abgerufen werden könnten. Das Gerät könne sehr vielseitig genutzt und über eine App jederzeit erweitert werden, so Welsch. Stirm: "Das ist eine ganze Menge Technik. Aber ohne Multimedia geht es nicht mehr." Daneben seien ihr aber auch Dinge zum Anfassen und Begreifen ganz wichtig. Besonders für Kinder habe man da einiges überlegt. Die Geiserschmiede sei der richtige Ort, um Heimatgeschichte für künftige Generationen zu bewahren, so Bürgermeister Hans-Peter Braun. "Es ist ein tolles Haus mit einem schönen Ambiente." Stefan Ursprung (FBV) meinte: "Andernorts schließt man die Kinos. Bühlertal bekommt eines." Franz Tilgner (CDU) unterstrich die gute Außendarstellung des Museumsteams. Peter Ganter (SPD) bezeichnete das Museumskonzept als "Quantensprung nach vorne."

