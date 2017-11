Hundseck als "Mahnmal für die Unfähigkeit der Behörden"

85-Jähriger läuft Marathon Baden-Baden (co) - "Ich will noch Deutscher Meister werden" sagt Arne Haase (Foto: Hecker-Stock) zielstrebig. Der Mann, der sich am Telefon verschmitzt mit "mein Name ist Haase" meldet, startet am 29. Oktober beim Frankfurt-Marathon und will in seiner Altersklasse aufs Treppchen. » Weitersagen (co) - "Ich will noch Deutscher Meister werden" sagt Arne Haase (Foto: Hecker-Stock) zielstrebig. Der Mann, der sich am Telefon verschmitzt mit "mein Name ist Haase" meldet, startet am 29. Oktober beim Frankfurt-Marathon und will in seiner Altersklasse aufs Treppchen. » - Mehr