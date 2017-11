"Die lange Geschichte der Hub endet nicht"

Ottersweier - Die Zahl der Bewohner im ehemaligen Kreispflegeheim Hub, heute eine Einrichtung des Klinikums Mittelbaden, ist seit Jahren rückläufig. Und sie wird weiter sinken, machte Klinikum-Geschäftsführer Jürgen Jung am Donnerstag im Rahmen des Wirtschaftsforums Ottersweier klar. Der Schwund resultiere aus den veränderten Rahmenbedingungen, welche die Gesundheitspolitik festlege. Die Antwort darauf ist eine Spezialisierung des Pflegebereichs.

"Die lange Geschichte der Hub endet nicht an der Heimbaumindestverordnung, denn wir haben vorgesorgt", versicherte Jung den rund 60 Zuhörern, vornehmlich Firmenchefs örtlicher Betriebe. Das Klinikum selbst ist in Ottersweier ein wichtiger Arbeitgeber mit rund 200 Beschäftigten in Pflege und Betreuung, zuzüglich der Mitarbeiter im ambulanten Pflegedienst, in der Palliativstation und auf dem Aspichhof.

Die Hub wurde stets als "Dorf im Dorf" gepriesen. Damit sei es vorbei, erklärte Jung: "Das ,Dorf im Dorf' ist politisch nicht gewünscht." Pro Standort dürfen künftig nicht mehr als 100 Heimbewohner leben. In der Hub helfe die Besonderheit, dass die verschiedenen Pflegeeinrichtungen sich auf drei Grundstücken (Standorten) verteilen. Das heißt, es können nach aktueller Gesetzeslage auf dem Campus bis zu 300 Menschen betreut werden. Aktuell sind es 298. Im Einzelnen: 166 Pflegeheimbewohner, 98 in der stationären sowie 30 in der ambulanten Eingliederungshilfe und vier im Betreuten Wohnen des Palliativzentrums. Als Jung 2008 die Geschäftsführung übernommen hatte, erinnerte er sich, habe es noch 570 Bewohner gegeben.

Mit Millionen-Investitionen hatten sich in der Zwischenzeit die Stiftung Hub von Winfried Krieg beim zentralen Weinbrennerhaus und die Baden-Badener Scherer-Stiftung im Haus am Park engagiert. Nunmehr bereitet das Haus Muhrbach, das einer Generalsanierung bedarf, "große Sorgen". Seine langen Flure und die Gemeinschafts-Nasszellen sind unzeitgemäß. Zwei Jahre noch könnten hier Pflegeplätze und Betreutes Wohnen angeboten werden, berichtete Jung. Derzeit laufe eine Studie, ob sich in dem denkmalgeschützten Gebäude Wohngemeinschaften realisieren lassen.

Verordnungen ohne Ende

"Es gibt Verordnungen ohne Ende, aber keine Fördermittel mehr", schilderte der Geschäftsführer die schwierige Ausgangslage. Nicht nur Doppelzimmer fielen weg, weil sie nicht mehr zulässig seien, sondern auch viele Einzelzimmer, weil sie zu klein seien. So steht selbst das erst vor 20 Jahren neu errichtete Haus Hornisgrinde vor einem Umbau, weil nur noch 40 Plätze heutigen Maßstäben entsprechen.

In diesem Zusammenhang kündigte Jung zwei Neubau-Projekte an, die sich wegen der Obergrenze der Anzahl von Pflegebetten jedoch nur außerhalb des Hub-Campus realisieren ließen. Dieses Vorhaben soll zum einen in Bühl in Nachbarschaft zur Klinik umgesetzt werden - nach Abriss des ehemaligen Schwesternwohnheims (Flüchtlingsunterkunft). Zum anderen wird ein Grundstück in Ottersweier im Ort gesucht: "Wir führen derzeit intensive Gespräche", ließ Jürgen Jung durchblicken.

Die Zukunft der Hub sieht er in einer Spezialisierung des Angebots. "Wir wollen uns auf die Betreuung und Begleitung von psychisch kranken Menschen konzentrieren." Das seien häufig Bewohner, die zuvor ein Suchtproblem hatten. Auch Menschen mit "besonderen Pflegediagnosen" aufgrund von Demenz wolle man mit neuen Konzepten wie dem "Drei-Welten-Modell" und Wohnen in homogenen Kleingruppen eine spezifische Versorgung bieten. Das Palliativzentrum stehe als kleine Krankenhauseinheit mit Palliativpflege, die Palliativstation als Ort der Kurzeitpflege und des Betreuten Wohnens zur Verfügung. Welche besondere Obhut die Hub biete, schilderte Jung am Beispiel eines Bewohners, der von 1959 an betreut wurde und kürzlich verstorben ist. Er hatte 58 Jahre in der Hub verbracht.

Am Ende seines Vortrags zog Jung folgendes Fazit: "Die Hub wird weitergebracht. Die Anzahl der Plätze geht jedoch zurück." Bürgermeister Jürgen Pfetzer unterstrich: "Die Zukunft der Hub liegt in der Spezialisierung. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir verloren." Angesichts des Strukturwandels zu dezentralen Pflegeheimen landauf, landab müsse man "eigene Stärke" zeigen und "eigene Wege" einschlagen. "Das macht die Hub ganz hervorragend", äußerte Pfetzer voller Zuversicht.

In seiner einstündigen Präsentation war Jung auch auf die jüngste Reform des Klinikwesens in Mittelbaden eingegangen. Deren letztes Kapitel stelle in Kürze der Umzug der Handchirurgie von Baden-Baden nach Bühl dar.