Spitzenleistungen auf dem Weg zur Nominierung Bühl (red) - Mit großem Eifer beteiligten sich sechs junge Stuckateurgesellen am Auswahlwettbewerb zur Aufstellung der Nationalmannschaft der Stuckateure. Beim Contest im Kompetenzzentrum der Bauwirtschaft in Bühl mit dabei war der erfolgreiche Nachwuchsstuckateur Jannik Kern aus Ottersweier. Kern hatte bei den Deutschen Meisterschaften in den Bauberufen vom 11. bis 13. November in Sigmaringen die Goldmedaille gewonnen und sich damit bereits für die Nationalmannschaft qualifiziert. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, auch am Auswahlwettbewerb in Bühl teilzunehmen. "Die Teilnehmer haben Spitzenleistungen erbracht", stellte Michael Bleich, Vorsitzender des gastgebenden Fachverbandes Ausbau und Fassade Baden, nach Abschluss in einer Pressemitteilung begeistert fest. Die jungen Stuckateure hatten eine anspruchsvolle Aufgabe zu lösen, an der sie von 9 bis 16 Uhr unter Wettbewerbsbedingungen arbeiteten. Hergestellt werden sollte ein Wandobjekt in Trockenbauweise. Gefordert waren im Anschluss an das Lesen des vorgegebenen Bauplans eine sinnvolle und zeitökonomische Arbeitsplanung sowie die präzise Ausführung nach den Vorgaben der Planung. Die Aufgabestellung ist an die Anforderungen der internationalen Berufswettbewerbe angelehnt. Die erstellten Arbeiten wurden im Anschluss bewertet, die Ergebnisse werden in die Gesamtauswertung der bundesweit drei Auswahlwettbewerbe in Bühl, Krefeld und Nürnberg einbezogen. Ausschlaggebend für die Bewertung ist in erster Linie das handwerkliche Geschick der Junggesellinnen und Junggesellen. Die erfolgreichsten Teilnehmer werden für die zehnköpfige Stuckateur-Nationalmannschaft nominiert. Das Nationalteam ist eine bundesweite Initiative des Stuckateurhandwerks. Aus der aktuellen Mannschaft werden zum Jahresende mehrere Mitglieder ausscheiden. Ihre Nachfolger können sich über einen der drei Auswahlwettbewerbe sowie über den diesjährigen Bundesleistungswettbewerb qualifizieren. Die nächste große Herausforderung stellen die Europameisterschaften 2018 in Budapest dar. In der Vergangenheit erzielte ein deutsches Teammitglied bei den Berufsweltmeisterschaften World-Skills 2013 in Leipzig eine Goldmedaille, 2015 in Sao Paulo gab es Silber.

