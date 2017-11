Erleuchtung im "Dunkeltunnel" Bühl (red) - Es ist nicht schwer, für eine gute Fahrradbeleuchtung zu sorgen. Reflektierende Kleidung und Licht am Fahrrad würden bei Schülern jedoch oft eher als "uncool" gelten. Eine gefährliche Einstellung, wie der "Dunkeltunnel" des ADFC aufzeigt. Bei einer Präventiv-Aktion an Schulen bringen der Kreisverband Baden-Baden/Bühl/Rastatt und die Bühler Stadtverwaltung jugendlichen Radfahrern die Besonderheiten im Straßenverkehr aus der Perspektive eines Autofahrers nahe. Der ADFC war zum Auftakt in der Aloys-Schreiber-Schule zu Gast. An dem Angebot zur Verkehrssicherheit des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bauen, Immobilien nehmen zudem die Bachschlossschule, das Windeck-Gymnasium und die Carl-Netter-Realschule mit insgesamt 22 Klassen teil. Vorwiegend Fünft- und Sechstklässler haben die Möglichkeit, aus der Perspektive eines Autofahrers einen Blick in den sechs Meter langen "Zelttunnel" zu werfen, um dort einen Radfahrer auf einem gut beleuchteten Bike zu betrachten, sowie eine dunkel gekleidete Person auf einem Rad ohne Licht und Reflektoren - wenn sie denn überhaupt gesehen wird, so die städtische Mitteilung. Wie stark der Einzelne das "Sehen und gesehen werden" beeinflussen kann, habe sich beim Blick durch eine "saubere" Scheibe gezeigt - im Vergleich zu einer Scheibe, "wo der Fahrer das Eis nicht richtig abgekratzt hat", wie ADFC-Referent Karl-Heinz Fischer es formulierte. Den Radfahrer mit Warnweste sahen alle Kinder. Nur einige wenige meinten allerdings, noch etwas anderes zu erkennen - entsprechend überrascht zeigten sich die Schüler, dass es sich um einen Radler handeln soll. Auf die Frage, wie lang denn der Anhalteweg eines 50 km/h schnellen Autos sei, bestätigte die häufige Antwort "zwei oder drei Meter", dass Kinder Gefahrensituationen im Straßenverkehr oftmals falsch einschätzten. Der Begriff "Reaktionszeit" wurde anhand eines praktischen Beispiels verdeutlicht. Die Vor- und Nachteile verschiedener Beleuchtungssysteme (Akku oder Dynamo) waren ebenfalls Thema. "Das Licht am Fahrrad kann in der dunklen Jahreszeit überlebenswichtig sein", unterstrich Fischer die Bedeutung der Aktion gerade in einem Gebiet, in dem zahlreiche Kinder und Jugendliche mit dem Rad zur Schule fahren. Auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Rektorin Claudia Jokerst ließen es sich nicht nehmen, die "zwei Blicke" in den Tunnel zu werfen, um festzustellen, welch enormes Gefährdungspotenzial durch leichtsinniges und unachtsames Verhalten beim Auto- und Fahrradfahren entstehen kann. Schnurr zeigte sich sehr angetan von dem Projekt, das bereits vor zwei Jahren an Bühler Schulen durchgeführt wurde und von den Schülern damals mit großem Interesse angenommen worden sei.

