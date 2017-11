Wie eine Weinbergschnecke vom Riesling-Südhang Lichtenau (urs) - "Blömer und Tillack" passen in keine Schublade: Auf der Bühne praktizieren sie weder Kabarett noch Komödie, weder Clown- oder Musiktheater noch ausschließlich Pantomime. Genau genommen ist es eine Mischung aus allen Sparten der Kleinkunst; dabei abstrakt, sprachverspielt, verrückt und aberwitzig. Für ihren Auftritt im Scherzheimer Hoftheater brauchen sie nicht viel. Als Requisite reicht ein schwarzer Vorhang, aufgespannt auf einer rechteckigen Trennwand. Hinter der tauchen sie auf und verschwinden wieder. Sie produzieren Illusionen, gehen dabei imaginäre Treppen hinauf und hinab, sie fahren in unsichtbaren Aufzügen in nicht vorhandene Stockwerke und schippern in fiktiven Booten auf surrealen Meeren. Dabei praktizieren sie mitunter noch akrobatische Höchstleistungen. Wie gut, dass dabei ihr Programmtitel "Wir müssen draußen bleiben" nicht wörtlich zu nehmen ist, denn sonst hätten die Besucher des Hoftheaters einen sehr ungewöhnlichen Abend verpasst. Zugegeben, die erste Hälfte verläuft etwas schleppend, der rote Fade fehlt. Doch dann laufen "Blömer und Tillack" plötzlich zu absoluter Spitzenklasse auf. Zu verdanken ist das vor allem Dirk Tillack, der mit seiner unglaublichen Körpersprache und brillantem Minenspiel die Bühne vollständig für sich einnimmt. Schon der Beginn des Abends ist eine Kuriosität. Aus dem Off ertönt eine piepsige Stimme, die den beiden Kölner Jungs den Zugang zum kleinen Scherzeheimer Kultstadl verbieten will. Und so kriechen die beiden Scherzbolde auf allen Vieren durch die Kirchenbänke auf die Bühne. Der Anfang des Programms gestaltet sich sehr bescheiden, mit einfachen Wortspielen über Gegensätze, über Politik und Minderheiten - eine Darbietung, die im ersten Drittel mit künstlerischen Qualitäten geizt. Doch das Tempo legt zu, und spätestens, wenn Lockenköpfchen Tillack eine unglaubliche Performance als minuziöse Weinbergschnecke an einem Riesling-Südhang der Mosel gelingt oder er als lasziver Engel über die Bühne schwebt, sieht man, was für ein unglaublich begnadeter Pantomime der Mann mit den prägnanten Augen ist. Auf der Bühne sind die beiden Kölner echte Gegensätze: Zwar beide im schicken Anzug gewandet, einer mit mintgrünem, der andere mit rosa Hemd, aber charakterlich bilden sie enorme Gegensätze. Der smarte Bernd Blömer und der immer ein wenig abwesend erscheinende Dirk Tillack, der mit einem kleinen Stirnrunzeln und seinem fragenden Gesichtsausdruck schon ganze Geschichten erzählen kann. Unangefochten ist er der Star des Abends, wenn er als narzisstisch überzogener Nicolas Sarkozy ein pantomimisches Feuerwerk startet. Schließlich spinnt das Duo doch noch einen roten Faden: den Zyklus "Der Mann - Studien in Bild und Ton" zu den Themen Dachdecker, Heringsfischer oder Fußball. Und immer wieder ist es köstlich, wie es die Beiden verstehen, das Versteckspiel hinter dem schwarzen Vorhang zu präzisieren. Perfekt synchron, enorm lustig und kontinuierlich überraschend, wie zum Beispiel bei dem Verwechslungsschabernack "Hans Franzen und Franz Hansen". Die kleine Bühne in Scherzheim stellt dabei eine echte Herausforderung dar. Auf einem großen Podium entfalten diese Effekte wahrscheinlich die doppelte Wirkung - mindestens. Aber auch im Hofhteater ist der Überraschungseffekt enorm. Es ist ein Perspektivwechsel in Vollendung. Apropos Perspektivwechsel: Dirk Tillack überzeugt schließlich auch den letzten Zweifler des am Anfang etwas schwächelnden Programms mit seiner künstlerischen Vielfalt: ob am Piano oder als schmachtender Sänger. Man könnte ihm einfach nur stundenlang zusehen, wie er seine "Engel-Nothilfe-Statistik" erfüllt oder einfach mit seinem intensiven Blick in Leere starren kann, ohne dabei nur einen Moment Langeweile zu erzeugen.

