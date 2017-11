Die Lehren der Geschichte weiter beherzigen

Gernsbach

Wingolfiten feiern "Jubiläumskneipe" Gernsbach (red) - Seit 125 Jahren zeigen sich die Süddeutschen Wingolfverbindungen (Foto: Gareus-Kugel) mit der Stadt Gernsbach eng verbunden. Die Zusammenkünfte haben eine lange Tradition. Dieses Jahr ist ein besonderes - heute steht daher die sogenannte "Jubiläumskneipe" an.