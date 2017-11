Den Raum erfahren, begreifen und gestalten

"Manfred Emmenegger-Kanzler bringt als sehr aktives Mitglied immer wieder neue Impulse ein und sorgt dafür, dass wir hier in Bühl spannende künstlerische Positionen sehen können", stellte Bürgermeister Wolfgang Jokerst am Freitagabend den in Ottersweier lebenden Künstler vor, "den wir Bühler gerne ein bisschen für uns in Beschlag nehmen." Immerhin sind die Werke des Bildhauers im öffentlichen Raum nicht zu übersehen. Im Rathaus II stehen imposante Vasen und vor dem Gymnasium die Skulptur "Große Faltung". Darüber hinaus ist Emmenegger-Kanzler in 26 Städten mit Kunstwerken vertreten, in Deutschland, der Schweiz und China. Diese überragende Präsenz und seine künstlerischen Arbeiten werden in dem Buch "Bildhauer in Deutschland des 20. Jahrhunderts" gewürdigt, das im Frühjahr erschienen ist.

Die Kunsthistorikerin Katrin Schwarz stellte die 50 Arbeiten im Friedrichsbau vor, die sowohl in der Wahl des Materials als auch in der Größe stark variieren. Zu den Werken aus Ton, Stahl und Ziegelstein gesellen sich Fotografien, die der Künstler in der Illenau Achern und in der Geisterstadt Kolmanskop in Namibia aufgenommen hat. Sie alle zeigen leere Räume. "Der Künstler ist ein Raum-Denker, jemand der den Raum erfahren, begreifen und selbst konstruktiv gestalten möchte", führte Schwarz in die Ausstellung ein, die einen umfassenden Blick auf das fast drei Jahrzehnte währende vielfältige, künstlerische Tun ermöglicht.

Ausgangspunkt des Ausstellungskonzepts ist eine 1998 entstandene wohlgeformte Krakelee-Vase, die die frühe Auseinandersetzung mit dem Thema Raum verdeutlicht. Direkt daneben sind großformatige, sehr ästhetische Vasen aus dem Jahr 2015 platziert. "Diesen organischen Formen steht die Mehrzahl der übrigen Werke diametral entgegen, hier lässt der ,Raum-Denker' die Ratio walten", erklärt Schwarz. Das Quadrat sei der Ausgangspunkt für die intensive Auseinandersetzung mit Fläche, Volumen und eben dem Raum, der auch durch Masse entstehen könne.

In der Mitte des Friedrichsbaus stehen vier große Arbeiten, wobei der "Große gekrümmte Raum" aus dem Jahr 2003 stammt, die "Kritische Masse" aus 2007 und die "Bandkeramiken I und II" aus diesem Jahr. Deren aufgetürmte Ziegelsteine trotzen der Schwerkraft mittels Spanngurte. Kunsthistorikerin Schwarz: "Manfred Emmenegger-Kanzler führt das Material über die Grenze seiner physikalischen Möglichkeiten hinaus. Mit der Konstruktion geht er ein Wagnis ein, es bleibt dem Künstler der Nervenkitzel, ob der Balanceakt scheitern oder ob er dauerhaft sein wird."

Das geht nicht nur dem Künstler so. Die Besucher der Vernissage umrunden diese Balanceakte, inspizieren, versuchen hinter die Geheimnisse der Konstruktionen zu kommen. Dabei wird deutlich, was Jokerst bei der Begrüßung den "Dreh- und Angelpunkt der Kunst von Manfred Emmenegger-Kanzler" genannt hatte: Die Wahrnehmung und damit die Beziehung zwischen Künstler, Kunstwerk und dem Betrachter.

Die Ausstellung kann Mittwoch bis Freitag, 16 bis 19 Uhr, sowie Samstag und Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr besucht werden.