Fantastisches Dahinschweben über weite Klangstrecken

(ub) - Gitarrenfans werden im Schüttekeller eigentlich immer beglückt. Beim Auftritt des Duos Peter Autschbach und Ralf Illenberger ist das Glücksgefühl aber eines im höchsten Maße. Die Musiker bieten ein Sterne-Menü der Extraklasse für Freunde akustischer Saitenkunst, eine Klangreise, die berührt und an der der Zuhörer begeistert teilnimmt. Oder wie sagt es Rüdiger Schmitt, der Impresario des Kellers der guten Töne: "Sie erleben zwei Top-Acts zum Preis von einem."

Das ist noch untertrieben, denn die Stimmen der beiden Gitarren sind so ineinander verwoben, dass der Zuhörer den Eindruck gewinnt, ein ganzes Orchester würde hier aufspielen. Ein Fluss an Melodien leitet das erste Stück "Frösche" ein. Weite Landschaften öffnen sich vor dem geistigen Auge des Zuhörers, bevor das Werk sich in einen geradezu orgiastischen Klangrausch steigert. Nach diesem Intro dann das perfekt zur Jahreszeit passende "November", was aber gar nicht so nasskalt daherkommt, sondern eher sanfte Wärme ausstrahlt. Da heißt es schlichtweg: Zurücklehnen und genießen.

Ziemlich optimistisch geht es bei "Heads Up" zu. In feinster Picking-Manier hüpft das Mut machende "Kopf hoch" daher. Wie Autschbach listig anmerkt, nennt sich die neue CD des Duos ja "Zero Graffity". Also musste eine leichtere Gitarre besorgt werden. Es ist fürwahr ein niedlich kleines Ding mit silbernem Klang. Illenberger skordiert jetzt - klar, er hat nun mit "Love Intense" seinen Soloauftritt. Komponiert hat er es in Sedona, Arizona, wo er lange Jahre verbrachte. Es ist ein wildes Stück aus einer wilden Zeit, wie er betont, so heiß wie ein Ritt durch die Prärie. Da kann Autschbach nicht hintenanstehen. Sein Solo "You and me" ist fast schon eine "klassische" Finger-Style-Ballade mit Bossa-Einsprengseln. Dass nach dem wieder von beiden Saiten-Piloten gesteuerte "New Arrival" erst mal eine kleine Verschnaufpause angesagt ist, scheint verständlich.

Im zweiten Teil des überragenden Auftritts greift Illenberger auch zur zwölfsaitigen Gitarre, was ein ganz anderes Klangbild in den Raum stellt. Fantastisches Dahinschweben über weite Klangstrecken ist da angesagt. Es ist, als zögen Kraniche über den Nordschwarzwald gen Süden. Freie Improvisationen sind eines der Kennzeichen von Illenberger & Autschbach, was ihre Live-Auftritte so einzigartig macht. Gleichermaßen spielen sie intuitiv, reagieren spontan und doch in harmonischer Weise als gleichberechtigte Partner in blindem Einverständnis.

Auch der Klassiker "Veitstanz" des ehemaligen Duos Kolbe/Illenberger darf bei diesem Konzert nicht fehlen. Es ist ein Klangrausch in einer Zeitreise Jahrzehnte zurück, bei dem wir unmerklich denken: Ach wie jung waren wir damals noch. Aber schön ist es festzustellen, dass uns doch diese zeitlose Musik auch heute noch tief berührt. Nach dem finalen Country-Hammer "Hoedown" so einfach die Bühne zu verlassen, geht nun gar nicht. Da hat das zu recht begeisterte Publikum ein Wörtchen mitzureden und fordert Zugaben ein. Bei der letzten Ballade ist man versucht, die am Himmel schwerelos ziehenden Kraniche zu beneiden.