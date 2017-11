"Fast schon eine Bankrotterklärung"

(gero) - Selten hat eine Rechtsauffassung des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe für so viel Diskussionsstoff, bei vielen Bürgern und Politikern auch für Enttäuschung und Verärgerung gesorgt wie die Aufhebung der Abrissverfügung(Foto: Hammes). » - Mehr

(rap) - Mit drei Punkten gegen das noch sieglose Schlusslicht SC Hofstetten will Fußball-Verbandsligist 1. SV Mörsch die Pufferzone zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern. Doch Trainer Dietmar Blicker muss bei dem Unterfangen gleich auf ein Quartett verzichten (Foto: toto). » - Mehr

(sre) - Der schlechte Zustand von Wegen, Bänken und Wegweisern im Wald um Ebersteinburg ist im Ortschaftsrat immer wieder kritisiert worden. Nun kündigte der stellvertretende Forstamtsleiter unter anderem an, dass die Bänke erneuert werden sollen (Foto: Eller/Archiv). » - Mehr

Durmersheim