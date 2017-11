Die berufliche Selbstständigkeit war immer das Ziel

Iffezheim



Erster Kandidat in Iffezheim Iffezheim (sawe) - Der erste Kandidat steht fest: Johannes Kopp (31), Hauptamtsleiter der Stadt Bad Herrenalb, bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters in Iffezheim. Der Sohn des SPD-Landtagsabgeordneten Ernst Kopp ist parteilos und tritt als unabhängiger Bewerber an (Foto: pr). » Weitersagen (sawe) - Der erste Kandidat steht fest: Johannes Kopp (31), Hauptamtsleiter der Stadt Bad Herrenalb, bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters in Iffezheim. Der Sohn des SPD-Landtagsabgeordneten Ernst Kopp ist parteilos und tritt als unabhängiger Bewerber an (Foto: pr). » - Mehr